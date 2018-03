Ranní komentář k 22.3.2018: Fed rozhodl podle očekávání o navýšení základní sazby

Včerejší americká seance probíhala v poměrně volatilním duchu, především díky proběhlému zasedání amerických centrálních bankéřů. Index S&P 500 zakončil o 0,2 % níže na 2792 bodech. Nejvíce pod tlakem byly sektory negativně korelované s výší úrokových sazeb, tedy například nemovitosti či telekomunikace.

Měnový výbor Fedu rozhodl podle očekávání o navýšení základní sazby o 0,25 p.b. do pásma 1,5-1,75 %. Pravděpodobné je na základě rétoriky bankéřů ještě dvojí zvýšení v letošním roce. Trojnásobnému navýšení do konce roku přitom trh připisuje pravděpodobnost 35 %. Sazby by však měly trojnásobně vzrůst v roce 2019 a v roce 2020 by měly dosáhnout úrovně 3,4 %. Jestřábí výhled je reakcí na akceleraci americké ekonomiky, letos by měl HDP vzrůst o výrazných 2,7 % meziročně.

Německý DAX v úvodu dnešní seance odepisuje 0,5 % na 12 250 bodů. Z dnešních makrodat upozorníme na report PMI v průmyslu eurozóny v 10:00 či žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA naplánované na 13:30.



KOMODITY: Ropa

Ropa WTI po reportu zásob posiluje nad úroveň 65 USD/barel



Zásoby překvapivě poklesly o 2,6 mil. barelů, trh přitom očekával růst o 2,5 mil. barelů



Komoditě pomáhají i spekulace, že USA zintenzivní sankce proti Iránu



To by mělo stlačit nabídku černého zlata níže