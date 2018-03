Výnosy textilky Pegas loni stouply o 7 % na 221 milionů eur

Výnosy znojemské textilky Pegas Nonwovens se loni meziročně zvýšily o sedm procent na 220,8 milionu eur (5,6 miliardy Kč). Čistý zisk naopak klesl téměř o 40 procent na 8,7 milionu eur (221 milionu Kč). Růst tržeb ovlivnily vyšší prodeje díky otevření nové výrobní linky a růst cen polymerů. Nižší zisk je daný kombinací několika faktorů, ovšem EBITDA (zisk před započtením úroků, daní a odpisů) dosáhla předpokládané úrovně, tudíž generální ředitel František Řezáč považuje finanční výsledky za úspěšné. Uvedl to dnes v tiskové zprávě.

Ukazatel EBITDA se loni snížil meziročně o čtyři procenta na 44,7 milionu eur (1,1 mld Kč). Společnost však splnila vlastní cíl zisku v rozmezí 43 až 50 milionů EUR. Pro letošní rok si stanovila cíl EBITDA v rozmezí 48 až 54,3 milionů EUR (1,22 až 1,38 miliardy Kč).

"Pokles souvisel ve značné míře s přeceněním akciového opčního programu a s jeho akcelerací v souvislosti se změnou v ovládání společnosti," poukázal Řezáč na to, že v loňském roce získala zhruba 90 procent akcií společnost R2G Rohan Czech. Na poklesu čistého zisku se podílela právě nižší EBITDA, vyšší odpisy, respektive vyšší nerealizované kurzové změny v porovnávaných obdobích.

"Konsolidace akcionářské struktury nám umožnila uskutečnit dlouho plánované korporátní změny. Prosincová mimořádná valná hromada schválila přesun sídla holdingu z Lucemburska do Česka s cílem zjednodušit a zracionalizovat organizační strukturu. S tímto krokem souvisela i změna v orgánech společnosti. Vznikla dozorčí rada a do představenstva byli nominováni zástupci R2G," uvedl Řezáč.Loni Pegas odešel z varšavské burzy a akcie se obchodují jen na pražské burze, pokračoval také v případě strategických projektů. "Klíčovým bylo spuštění nové linky ve Znojmě, kterou jsme uvedli do komerčního provozu s mírným předstihem. Další výzvou je dokončení projektu v Jihoafrické republice. Loni jsme uzavřeli smlouvu na koupi pozemku, objednali novou výrobní linku a získali stavební povolení," uvedl Řezáč.

Nyní firma jedná se stavební firmou a již jednala o tom, komu bude dodávat výrobky.Firma také usiluje o instalaci nové linky ve Znojmě, která má zcela novou technologii. Pokud bude úspěšná, umožní uvést na trh nové výrobky. Do provozu by měla přijít koncem roku 2019.Pegas vyrábí netkané textilie pro stavebnictví, zemědělství či zdravotnictví. Patří k předním evropským výrobcům a získává i další trhy na Blízkém východě a v Africe. Zaměstnává 570 lidí, v Česku má kromě Znojma závod v Bučovicích, další je v Egyptě.

Společnost dále plánuje, že celkové investiční výdaje nepřesáhnou úroveň 1,05 miliardy EUR.

