Tři neznámé dividendové hvězdy. Nebo pasti

Na stránkách Fool.com jsme před několika dny mohli narazit na úvahu o neznámých dividendových hvězdách. Nebudu chodit kolem horké dividendové kaše a hned napíšu, že jimi mají být společnosti Holly Energy Partners, Mercury General a FactSet Research.



Investor Matt DiLallo doporučuje Holly Energy Partners, což je společnost vlastnící a provozující „trubky“. Tedy ty, které jsou schopné dopravovat různá paliva po USA. Firma ohlásila 53. zvýšení dividend a výplatu akcionářům navyšuje již od roku 2004. DiLallo navíc tvrdí, že to zdaleka není vše a dividendy budou růst i nadále i proto, že firma kupuje další aktiva.





Investor Rich Smith se domnívá, že nejzajímavějším dividendovým titulem je pojišťovna Mercury General Corp. I přesto, že za poslední rok její akcie ztratily asi 20 %. Nebo možná právě proto – pokles ceny akcie totiž vede k tomu, že dividendový výnos zde nyní činí asi 5,4 %. Což je asi trojnásobek dividendového výnosu celého indexu S&P 500. Firma na dividendách nyní vyplácí asi 95 % svých zisků, ale podle investora by její ziskovost měla v následujících letech znatelně vzrůst (a výplatní poměr tudíž klesnout). Podle analytiků na Yahoo! by dokonce tento růst měl dosahovat 25 % ročně.Na poslední jmenovanou společnost, kterou je FactSet Research Systems, bych se rád podíval detailněji příště, nyní se ještě zastavme u dnešních dvou. Ukazují totiž na nejednoznačnost termínu dividendová akcie . Pro někoho může jít o titul ve stylu dividendového aristokrata (viz můj „aristokratický“ příspěvek z minulého týdne). Tedy o akcii firmy , která již dlouhou řadu let dividendy zvyšuje. To ale nutně neznamená, že jde o akcii s vysokým dividendovým výnosem (poměrem dividendy k ceně akcie ). Právě tento výnos je ale zase pro jiné investory rozhodující rysem „dividendové“ akcie A tím naše dilema ani zdaleka nekončí, spíše začíná. Pokud se totiž rozhodneme, že dividendovým titulem je pro nás ten s vysokým dividendovým výnosem, čelíme tomu, co bych se nebál nazvat potenciální dividendovou pastí. Pokusím se vysvětlit proč: Dividendový výnos (či jeho obrácený poměr) je mimo jiné valuačním měřítkem stejně, jako třeba PE. Valuace přitom rostou s tím, jak se zlepšuje růstový výhled firmy a/nebo klesá její rizikovost. A naopak – čím horší růstový výhled a/nebo vyšší riziko, tím nižší valuace. Tedy tím nižší PE, či poměr ceny a dividendy P/D. A tudíž tím vyšší poměr dividendy a ceny D/P - dividendový výnos.Proto platí následující: Pokud nějaká společnost nabízí relativně vysoký dividendový výnos, může to být hlavně tím, že investoři u ní čekají stagnaci. Taková akcie pak může být brána jako částečná náhrada dluhopisu . Tato logika sedí zejména u nízkorůstových a zároveň málo rizikových firem, jakými mohou být telekomunikace či utility. Jenže vysoký dividendový výnos může být i odrazem vysokého rizika. A nejde o nějaký detail – pokud tomu tak skutečně je, takový „dividendový“ titul nemá nic společného s oním akciovým dluhopisem popsaným výše. Naopak – jde obvykle o adrenalinovou sázku, kterou ovšem může maskovat vysoký dividendový výnos budící pocit bezpečí. Jenže tento „lákavý“ vysoký dividendový výnos může například být počítán z dividendy , která bude poslední v historii společnosti, protože jí hrozí bankrot.Pokud se podíváme na fundament Holly Energy Partners, a zejména na její tok hotovosti, zjistíme, že její dividendy již nějaký čas převyšují to, co skutečně vydělá (tedy volné cash flow, a ne účetní položku jménem zisky). Pokud se pak čeká, že firma bude skutečně dál růst (viz výše), pak lze její velmi vysoký dividendový výnos dosahující téměř 9 % vysvětlit jen tím, že současná výše dividend (a vývoj ziskovosti) je považována za značně nejistou.Mercury General je na tom hodně podobně v tom smyslu, že vyplácí to, co vydělá, nebo ještě více. Její dividendový výnos blížící se 6 % není sice takovým extrémem jako v předchozím případě, ale platí tu hodně podobná logika: Jestliže se u firmy čeká znatelný růst, pak tento výnos nelze vysvětlit očekávanou stagnací a zbývá jen relativně vysoká rizikovost a nejistota. Nevím, zda jde o atraktivní investice , ale jsem si téměř jist, že tu nejde o klasické dividendové tituly, u kterých investoři hledají spíše klid a bezpečí.