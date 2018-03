Analytici očekávají, že Bank of England v květnu zvýší sazby

Autor: Bc. Gabriela Kocveldová

Ekonomové očekávají, že britští centrální bankéři tento týden jednomyslně zvolí ponechání úrokových sazeb na stejné úrovni. To je však nezastaví sazby zvýšit v květnu.

Všech 9 bankéřů z výboru pro měnovou politiku, jejichž poslední rozhodnutí bylo vyhlášeno ve čtvrteční poledne, bude hlasovat pro udržení referenční sazby na 0,5 %, jak řeklo mnoho ekonomů. Někteří pak očekávají pár hlasů proti udržení na základě dnes vyhlášených dat o inflaci, které ukazují, že míra inflace klesla více, než bylo očekáváno v minulém měsíci.

Podle posledního průzkumu část ekonomů předvídá, že referenční sazba se v květnu zvýší až o 54 %. S dvouměsíčním posunem, který investoři vidí jako výhru, se guvernér Bank of England Mark Carney pravděpodobně neodchýlí od předchozích tvrzení, že sazby může být nutné zvýšit prudčeji, než si dříve myslel kvůli zabránění přehřátí ekonomiky po Brexitu. To je však v kontrastu s posledním zvýšením v listopadu, kdy bankéři ustoupili ze svých původních záměrů, aby signalizovali hrozící pohyb.

„Výbor pro měnovou politiku bude chtít přinejmenším zachovat, a případně zvýšit, tržní ceny se zvýšením úrokových sazeb,“ řekl George Buckley, ekonom společnosti Nomura. „Pochybujeme, že Bank of England bude muset zajít tak daleko, jako to udělala v září, kdy byla nucena držet ruku nad trhem přes zvýšení sazeb v listopadu.“

Minulý rok většina ekonomů nepředpokládala zvýšení sazeb až do měsíce před rozhodnutím, a to i poté, co to trhy promítly do cen.

Navýšení sazeb v listopadu bylo pro Bank of England první zvýšení po víc jak desetiletí poté, co inflace vyskočila nad 2% hranici a výstup na tom byl lépe, než bankéři očekávali v návaznosti na rozhodnutí Británie opustit Evropskou unii. Na základě informací z peněžního trhu investoři čekají s více než 80% pravděpodobností zvýšení sazeb do května tohoto roku.

Rozhodnutí Bank of England přišlo v souvislosti s aktuálními ekonomickými daty v Británii, zahrnujícími zprávy z trhu práce a maloobchodního prodeje. Údaje o inflaci publikované v úterý ukazují, že růst spotřebitelských cen se zpomalil na 2,7 % ze 3 %, protože dopad slabší měny zmizel. Podle ekonoma Bloombergu Dana Hansona to stále nedává naději, že zvyšování sazeb není na pořadu dne.

Na Brexitu mohou být také nějaké uspokojující zprávy, které, jak řekla Bank of England minulý měsíc, zůstanou výhledově hlavním zdrojem nejistoty. V pondělí se vyjednavači dohodli na 21-měsíčním přechodném období, které začne, jakmile Británie v březnu příštího roku opustí Evropskou unii.

Mark Carney | Bank of England