ČEZ s nadějí na slušnou dividendu

Energetická skupina ČEZ dnes představila svá hospodářská čísla za čtvrtý kvartál loňského roku. Upravený čistý zisk vyšplhal na 3,4 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 17 %. Konsensuální odhad byl nastaven o 43 % níže. Provozní zisk EBITDA dosáhl 12,9 mld. Kč a o 5 % předčil analytická očekávání. Hlavní měrou tomu napomohl vyšší příjem z obchodních operací.



V rámci jednotlivých segmentů překvapil provozní zisk EBITDA připadající na konvenční zdroje, když meziročně narostl o 3 %. ČEZ vyprodukoval 16,2 TWH (meziročně +4,6 %) elektřiny z konvenčních zdrojů, když se projevil obnovený provoz v jaderných zdrojích. Celková produkce nicméně zaostala za našimi odhady vlivem slabší produkce uhelných zdrojů. Nedařilo se sféře distribuce, kde se projevily nižší dodané objemy a negativní vliv korekčních faktorů.



Segment obnovitelných zdrojů zaznamenal meziroční nárůst provozního zisku o 54 %, a to vlivem akvizice větrných parků v Německu. Meziroční pokles v divizi prodeje souvisí s očekávanou změnou modelu přeúčtování elektřiny a nižším prodaným objemem.



Výhled na letošní rok počítá s upraveným čistým ziskem v rozmezí 12 – 14 mld. Kč, což odpovídá konsensuálním odhadům. Kč. Provozní zisk EBITDA by měl šplhat do pásma 51 – 53 mld. Kč. Očekávání byla postavena o 3 % výše.



Čísla za čtvrtý kvartál bezpečně překonala konsensuální očekávání díky překvapivému meziročnímu růstu v segmentu konvenčních zdrojů. Pod ním je podepsán dobrý výsledek sféry obchodních operací. Produkci podpořilo znovuzapojení jaderných zdrojů, její celková výše nicméně zaostala za naším očekáváním v důsledku opožděného startu uhelné elektrárny Ledvice. Segmenty distribuce a prodeje zaostaly za odhady.



Výsledky čtvrtého čtvrtletí jsou tak pozitivní zejména s ohledem na vysoký upravený čistý zisk. Ten za celý loňský rok dosáhl 20,7 mld. Kč, což podporuje výhled vysoké dividendy. Při použití stabilní hodnoty výplatního poměru na úrovni 90 % by dividenda vyšplhala na 35 Kč. Výhled pro provozní zisk EBITDA letošního roku mírně zaostal za odhady, čistý zisk je v souladu s očekáváním.



Očekáváme pozitivní reakci s ohledem na atraktivní dividendový výhled (výnos 7,5 % při případném výplatním poměru na hladině 100 % čistého zisku).



Petr Bartek