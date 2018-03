Akciové trhy přešlapují na místě, hledají nový směr (Ranní zpráva z akciového trhu) (19.3.2018)

Hlavní události

ČEZ zítra představí své výsledky hospodaření za čtvrtý kvartál 2017.

Evropské akcie by měly dnešní obchodování zahájit růstem.

Dnešek je na nová makroekonomická data velmi strohý, když nebude zveřejněno žádné zajímavé číslo. Významnější událostí tohoto týdne bude středeční americké centrální banky. Dále se můžeme v úterý těšit na ZEW index za Německo i celou eurozónu. Čtvrtek pak nabídne PMI ukazatele v Německu, eurozóně i Americe.

Výsledky hospodaření dnes v Americe reportuje softwarová firma Oracle a v Evropě to je automobilka Porsche.

Société Générale zahájila pokrývání akcií španělského realitního developera Metrovacesa s doporučením Koupit. Dále pak zvýšila doporučení na Koupit pro britskou makléřskou společnost NEX Group.

Obchodování na zámořských trzích

Americké akcie uzavřely páteční obchodování v ziscích, čímž od čtvrtka pokračovaly v korigování celotýdenních ztrát. Index Dow Jones získal 0,3 %, S&P 500 si připsal 0,2 % hodnoty a technologický Nasdaq zůstal beze změny od čtvrtečního obchodování. V rámci indexu S&P 500 se nejlépe vedlo dvojici sektorů energií a utilit, když si shodně připsaly po jednom procentu. Následovaly je firmy z oblasti průmyslu a nemovitostí, které si polepšily stejnou měrou o půl procentního bodu. Na opačné straně spektra stáli výrobci luxusního zboží a IT společnosti, kteří odepsali 0,1 %.

Asijské trhy zakončují pondělní obchodní seanci spíše rozpačitě. Přibližně polovina trhů ztrácí mezi 0,5 až 1,5 % (patří sem především Japonsko a Jižní Korea). Ty zbylé, v čele s Čínou a Hongkongem, získávají od 0,2 do 0,4 %. V rámci japonského indexu Nikkei 225, který ztrácí 0,9 %, jsou na tom nejhůře zpracovatelé komodit (-1,5 %) a dále dvojice sektorů informačních technologií a nemovitostí, které si shodně odepisují 1,3 %. Daří se dnes pouze energetickým společnostem, když si připisují 0,2 %.

ČEZ

Podle našich odhadů výroba elektrické energie ČEZ ve čtvrtém čtvrtletí meziročně mírně vzrostla. Ziskovost by mělo pozitivně ovlivnit vyšší využití jaderných elektráren, nicméně působit by měly i negativní faktory v podobě nižších realizovaných cen a zvýšených nákladů na nákup emisních povolenek. Celkově odhadujeme, že tržby mírně klesnou na 58 mld. CZK za čtvrtý kvartál. Provozní zisk před odpisy EBITDA by se měl snížit o 11,4 % na 12,7 mld. CZK. Za očekávaným propadem provozního zisku o 6,8 % stojí zvýšené odpisy vlivem zařazení elektrárny Prunéřov do dlouhodobého majetku firmy. Čistý zisk by měl dle našich odhadů dosáhnout 2,4 mld. CZK po vykázané ztrátě 0,1 mld. CZK ve Q4 17. Dividendu z loňského zisku předpokládáme ve výši 35 CZK na akcii, zatímco medián Bloombergu počítá s 33 CZK. Více naleznete na našich webových stránkách http://bit.ly/CEZ_Q417pre.