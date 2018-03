Británie je nespokojená s návrhem dohody o volném obchodu s EU a bude ještě vyjednávat

Burza cenných papírů ve Spojeném království podhodnocuje evropský akciový trh, když od začátku roku 2018 klesla už o téměř 4 %. Zprávy o Brexitu však mají obecně malý nebo žádný vliv na mimo britské trhy. Libra též nevykazuje výraznou volatilitu. To není ve skutečnosti překvapující.

Referendum o vystoupení z EU se ve Velké Británii konalo 23. června 2016. Je patrné, že Británie je ve slabém postavení. Theresa Mayová minulý týden projevila obrovské úsilí tím, že navrhla zlepšení situace v Evropské unii a udělala ústupky. Je také proti euroskeptikům své strany. EU jí vysvětlila, že nemůže doufat, že Británie opustí Evropskou unii a zároveň bude mít privilegovaný přístup na evropský trh. Nyní probíhají jednání a bude se muset dosáhnout dohody. EU potřebuje britský obchod a Británie potřebuje volný přístup pro Londýn. Dny ale utíkají a nic se nehýbe směrem vpřed. Proto je normální, že trhy nereagují a nechtějí být ovlivňovány.

Mario Draghi nechtěl přilévat benzín do ohně v tématu obchodní války, i když odsoudil jednostranné rozhodnutí. Na druhé straně výrazně změnil svůj projev a byl optimističtější v souvislosti s hospodářstvím eurozóny s prognózou růstu 2,4 % v roce 2018. Potvrdil, že chce udržovat nízkou úrokovou sazbu tak dlouho, jak je potřeba. Jedinou nabídku, kterou navrhl předseda Evropské rady Donald Tusk Spojenému království, je dohoda o volném obchodu, což oznámil minulý týden ve středu. „Bude to první dohoda o volném obchodu, která uvolňuje ekonomické vazby," řekl.

Ve skutečnosti to bude první smlouva o volném obchodu v historii, která narušuje hospodářské vazby namísto jejich konsolidace. Dohoda učiní obchod mezi EU a Británií komplikovanější a dražší, než je dnes. Co se týče finančního sektoru, Británie bude z pohledu EU braná jako každá jiná země, která do EU nepatří. Londýn však zahrnutí tohoto sektoru do dohody o volném obchodu očekával. Britské ministerstvo financí se nevzdává a nehodlá akceptovat fakt, že by se s Británií zacházelo jako se zemí třetího světa. Chystá se bojovat o to, aby finanční sektor byl součástí dohody.

Předseda Evropské rady shrnul formální šestistránkový dokument bez jakékoliv právní hodnoty, který jeho instituce zaslala hlavním městům zemí EU (samozřejmě kromě Londýna). Tento text vysvětluje, co je ochotna EU přijmout a co určitě odmítne. Podmínky musí být podle dokumentu výrazně odlišné pro členské a nečlenské státy. V následujících dnech ho ještě musí akceptovat 27 států, ale tento krok by neměl být příliš náročný. Po dosavadních vzájemných konzultacích se jim daří jít společně a jednohlasně proti Londýnu.