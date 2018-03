Bang, Bang, bitcoinový break even point je tu - náklady na těžbu se právě vyrovnaly s tržní cenou!

Vytěžit bitcoin stálo na začátku roku cca 6 900 USD. Ve 2Q18

Vytěžit 1 bitcoin v Jižní Koreji stojí 26 000 USD, ve Venezuele jen 530 USD

Podle výpočetního modelu společnosti Fundstrat náklady na těžbu bitcoinů aktuálně dosáhly tzv. break even pointu, když se pohybují kolem 8 000 USD na minci a zhruba se tak rovnají tržním cenám, které se nyní pohybují také kolem 8 000 USD . Naposledy došlo k obdobnému vyrovnání obou hodnot v roce 2015 ovšem na úrovni cca 200 USD za kus.Základní model Funstratu počítá s náklady ve výši 6 centů na KWh a některými dalšími souvisejícími náklady.Vysoké náklady na těžbu jsou projevem základního algoritmu, který v průběhu času a tempu celkové těžby dále komplikuje potřebné výpočty a procesy.U běžných komodit vyrovnání tzv. break even pointu s tržní cenou obvykle vede k určitému poklesu těžební aktivity respektive k poklesu nabídky u dané suroviny. U virtuálních měn je situace mnohem komplikovanější vzhledem k tomu, že těžaři jsou schopni v mnoha případech strojový čas svých zařízení odklonit či využít pro jiné potřeby. Proto podle analytiků Fundstratu v kryptoměnách zřejmě zatím nedojde k výraznějšímu poklesu těžebních aktivit. Změna by mohla nastat v případě poklesu cen bitcoinu směrem k 3-4000 USD za kus.S úrovní těžby jsou do určité míry spojené také transakční náklady. Vysoká míra zájmu o těžbu snížila transakční náklady podle CryptoCompare aktuálně na cca 50 centů oproti 34 USD na přelomu roku. Pokles transakčních nákladů snižuje dále příjmy těžařů.