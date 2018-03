IEA zvýšila odhady globální poptávky po ropě v tomto roce. Hlavním rizikem je Venezuela

Analytici IEA vylepšili své odhady pro letošní vývoj globální poptávky po ropě na 99,3 miliónu barelů denně.Podle analytiků IEA je stále hlavním rizikem pro ropný trh další vývoj situace ve Venezuele. Ekonomická krize v této zemi má rozhodně potenciál shodit celkovou bilanci ropného trhu do deficitu a to i přesto, že tato země má největší světové zásoby ropy . Produkce v zemi ale vytrvale klesá kvůli jejím finančním problémům a západním embargům. Podle IEA ropná produkce Venezuely letos poklesne k 1,38 mbd, což bude blízko 70letého minima pro tuto zemi. Pokles produkce v zemi v únoru způsobil, že OPEC, jehož je země členem v únoru zaostal o cca 420 000 bd za svými plány.Podle analytiků agentury jsou velkou hrozbou také možné obchodní války, jež by mohly ve svém důsledků výrazně negativně ovlivnit celkový globální obchod potažmo globální ekonomiku. Pomalejší růst by znamenal menší poptávku.Podle statistik agentury OPEC v únoru plnil redukční dohodu především díky výpadku Venezuely na 147%.Své limity ale překročilo nejméně 8 zemí z kartelu.