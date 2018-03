Dluh USA začíná být více rizikem než příležitostí

V posledních letech a především měsících klesl zájem investorů o americké dluhopisy v prvotních emisích těchto cenných papírů. Průměrná poptávka po 10letých dluhopisech v primárních aukcích klesla až na nejnižší úroveň od října 2009. I když USA zatím nemají žádný problém s refinancováním, může to být časné varování, že investoři přestávají mít zájem o americký dluh. Hlavními důvody jsou raketový růst deficitu a také zvyšování úrokových sazeb v USA, což činí dluhopisy méně atraktivní. Tyto faktory navíc ovlivňovaly i pokles cen dluhopisů v posledních měsících.

Potřeba Ameriky refinancovat stále roste. Jako důsledek Trumpovy administrativy - fiskálních stimulů a snížení daní - by se měl schodek nadále rozšiřovat a dosáhnout až 1 bilionu amerických dolarů v příštím fiskálním roce. To by posunulo celkový státní dluh až k 21 bilionům dolarů, přičemž cca 70 % tohoto dluhu je ve formě dluhopisů.

Pokud nepočítáme krátkodobé pokladniční poukázky, kde probíhá většina financování USA, Amerika plánuje emitovat až 62 miliard dolarů tento týden v 10 a 30letých dluhopisech. To je o cca 6 miliard více než emise se stejnou maturitou v lednu. První várka navýšených objemů v minulém měsíci skončila výrazně horší, než byl průměr. O bondy byl menší zájem a požadovaný výnos byl vyšší.

Americká centrální banka by měla tento rok ještě třikrát zvýšit sazby a spolu s rostoucím deficitem by přirážka na dluhopisech měla být stále vyšší a vyšší. Proto je zde možnost růstu výnosů až k 3,5 % do konce roku 2018, což si myslí i analytici Goldman Sachs.

Bid-to-cover na aukcích dluhopisů, tedy násobek kolikrát je větší zájem investorů o nabízenou emisi, klesl v posledních letech na 2,5, přičemž do roku 2014 byl na úrovni 3. To znamenalo, že pokud si chtěli USA půjčit např. 10 miliard amerických dolarů, investoři nabídli až 30 miliard. Aktuálně je to jen 25 miliard amerických dolarů. Pokud by se BTC dostal pod 1, emise by byla neúspěšná a stát by si nedokázal půjčit celý objem. To se však v USA ještě nestalo a minimum bylo 1,22 v říjnu 2008 a v květnu 2003.

Dluhopisový trh v USA tak pravděpodobně před sebou nemá dobré časy a podobný scénář se rýsuje i v EU, kde by měla ECB přestat kupovat dluhopisy v programu QE, což s největší pravděpodobností pošle výnosy směrem nahoru.