Summary: RWE na včerejší pozitivně přijatou konsolidaci navazuje neuspokojivými daty

Z dnešního firemního dění vyčnívalo překažení největšího technologického obchodu prezidentem Trumpem, na které se podívá analytik Patria Finance Ján Hladký. Svůj dnešní souhrn ovšem začne výsledky německé RWE, vydanými po včerejším zemětřesení na tamním energetickém trhu.

RWE



Německá energetická společnost utržila v předešlém roce 44,6 mld. EUR (-3 % yoy) s tržním konsensem postaveným na 46,5 mld. EUR. Ukazatel EBITDA poskočil o 7 % yoy vzhůru na 5,8 mld. EUR, přičemž tady byly už predikce trochu nižší, konkrétně 5,6 mld. EUR. EBITDA marže se tak meziročně zlepšila o 90 bps na 12,9 %. To prospělo i čistému zisku, jehož popohnaly také nižší neprovozní položky a vylétl vzhůru o 50 % yoy na 1,23 mld. EUR. Určitě však zamrzel výrazně záporný volný cashflow a to v objemu -4 mld. EUR (konsensus 1,1 mld. EUR).





je toto už jen taková jednohubka. Nicméně akcie RWE stály neuspokojivé výsledky 3 % hodnoty.Americký prezident Donald Trump dnes. Oficiálním důvodem byly opět obavy o národní bezpečnost. Qualcomm totiž bude dodávat čipy do mobilů pro novou technologii 5G a administrativa se bojí, že Čína využije tento kanál ke sledování a odposlouchávání. Je to však trochu zvláštní logika, jelikož Broadcom má sídlo v Singapuru a chystá se přesunout do USA. Pravděpodobně je taka chránit vlastní trhy. Donald Trump tímto již podruhé výrazně zasáhl do sféry korporátních fúzí – poprvé to bylo zablokování akvizice Time Warner za strany AT&T . Jelikož se jedná o bezprecedentní krok,. Avšak vzhledem k tomu, jaký apetit projevil Broadcom při jednáních o akvizici, můžeme usuzovat, že se pokusí řešit tuto situaci právní cestou. Broadcom posilují o mírné 1 %, Qualcomm odpisuje 4 %.