ČOI varuje: Podvodných e-shopů přibývá. KOMPLETNÍ SEZNAM

V Česku raketově narůstá počet internetových obchodů, ze kterých se zakoupeného zboží či služeb nikdy nedočkáte. Česká obchodní inspekce (ČOI) před těmito prodejci dlouhodobě varuje a na svém webu zveřejnila jejich seznam. V následujícím článku vám přinášíme jejich podrobný přehled.

Podvedený člověk zaplatí, ale zboží nedorazí nebo přijde padělek. Kupující nemá fakturu a ani neví, kde může zboží reklamovat. Podvodné e-shopy na sebe totiž často neuvádí žádný kontakt.

Jejich seznam se každým dnem rozrůstá. Ještě před dvěma lety přitom ČOI registrovala pouze 4 podvodné e-shopy. Minulý rok jich bylo už 134 a letos se jejich počet ještě násobně navýší. Kompletní seznam všech podvodných prodejců najdete na webu ČOI.

V následujícím přehledu jsou zahrnuty všechny podvodné nebo rizikové e-shopy, před kterými letos ČOI varovala.



Podvodné e-shopy :

vase-zumba.cz

Původně zde byla nabídka kurzů zumby. Nyní stránku někdo využívá k prodeji bot. Prodejce je zcela anonymní. ČOI hodnotí nákup jako rizikový.



shopnaturenow.com/420/kd-bnme-11505-or/gps/

Prodejce nabízí zázračný přípravek na hubnutí, fotky jsou stažené z fotobanky. Není zřejmé, kdo je provozovatelem. Nabízený výrobek je značně pochybný. ČOI považuje nákup za rizikový.



wartsfix.com

Na stránkách je nabízen pochybný výrobek s údajně zázračnou schopností léčby. Není zřejmé, kdo je provozovatel.



tporadna.cz

Na e-shopu jsou nabízeny oděvy, chybí zde jakékoli identifikační údaje prodávajícího. Zboží je doručováno z Číny a často přijde v jiné než očekávané kvalitě.



zelenetrhy.cz

Jedná se o nabídku oděvů a doplňků. Nejsou uvedeny žádné identifikační údaje prodávajícího, obchodní podmínky jsou nedostatečné, jde o strojový překlad do českého jazyka.



cafezlonin.cz

Internetové stránky neodpovídají názvu nabízeného zboží, tím je především oblečení, obuv a brýle. Ze stránek navíc není zřejmé, kdo je provozovatelem.



nasealpy.cz

Převážně nabídka obuvi a oblečení. Je požadována úhrada platební kartou předem. Po zaslání částky není dle zkušeností spotřebitelů žádné zboží doručeno.



sizepower.cz

Jedná se o nabídku obuvi, doplňků a oděvů. Ze stránek navíc není zřejmé, kdo je provozovatelem, tedy s kým spotřebitel uzavírá smlouvu a vůči komu může nárokovat svá práva. Je požadována úhrada platební kartou předem. Po zaslání částky není dle zkušeností spotřebitelů žádné zboží doručeno.



zeleznyprajzak.cz

Opět se jedná o prodej obuvi, doplňků a oděvů. Nejsou uvedeny žádné identifikační údaje prodávajícího, obchodní podmínky jsou nedostatečné, jde o strojový překlad do českého jazyka.



degubrno.cz

Na stránkách je prodávána obuv. Nejsou zde uvedeny žádné identifikační údaje prodávajícího., jedná se pravděpodobně o strojový překlad do českého jazyka. ČOI hodnotí e-shop jako rizikový.



svhshop.cz

Na e-shopu je prodávána obuv. Jedná se o opuštěnou doménu, která nejspíš původně sloužila k jinému účelu než k prodeji obuvi. Zboží je doručováno z Číny a často přijde v jiné než očekávané kvalitě.



dymapraha.cz

Jedná se o nabídku oděvů a doplňků. Nejsou uvedeny žádné identifikační údaje prodávajícího, obchodní podmínky jsou nedostatečné. Česká obchodní inspekce nákup zde považuje za rizikový.



filkop.cz

Na e-shopu je prodávána obuv. Jedná se o opuštěnou doménu, která nejspíš původně sloužila k jinému účelu než k prodeji obuvi. Zboží je doručováno z Číny a často přijde v jiné než očekávané kvalitě.



spartabrno2004.cz

Internetové stránky neodpovídají názvu nabízeného zboží, tím je především obuv a oblečení. Nabízené výrobky se ani nevyrábí a nedodávají v nabízených velikostech.



skolkanahrade.cz

Opuštěná doména byla dříve využívána pro jiné účely. Doménová adresa dokonce nesouvisí s nabízeným zbožím (boty, oblečení). Před nákupem na těchto stránkách Česká obchodní inspekce spotřebitele varuje.



filkop.cz

Na stránkách nejsou uvedeny žádné povinné informace o prodávajícím, obchodní podmínky zcela chybí. Informace o dodání jsou pouze v angličtině.



sirupy-od-radhoste.cz

Internetové stránky neodpovídají názvu nabízeného zboží, tím je především obuv a oblečení. Ze stránek navíc není zřejmé, kdo je provozovatelem, tedy s kým spotřebitel uzavírá smlouvu.



andysh.cz

Na stránkách nejsou uvedeny žádné povinné informace o prodávajícím. Opuštěná doména byla dříve využívána pro jiné účely. Doménová adresa dokonce nesouvisí s nabízeným zbožím (boty, oblečení).



cssd-zdar.cz

Jedná se o internetový obchod s obuví, kde chybí jakékoliv údaje o jeho provozovateli i obchodní podmínky. Stránky jsou v českém jazyce, avšak evidentně se jedná o nepovedený strojový překlad.



keramikazatec.cz

Opět se jedná o prodej obuvi, doplňků a oděvů. Nejsou uvedeny žádné identifikační údaje prodávajícího, obchodní podmínky jsou nedostatečné. Jde o strojový překlad do českého jazyka, dle databáze nic.cz jsou držitelé domén z Číny.



kryolipolyza-kavitace-praha.cz

Internetové stránky neodpovídají názvu nabízeného zboží, tím je především obuv a oblečení.



jubix.cz

Opět se jedná o prodej obuvi, doplňků a oděvů. Jde o strojový překlad do českého jazyka, dle databáze nic.cz jsou držitelé domén z Číny.



ibiskovy-raj.cz

Na stránkách je prodávána obuv. Jedná se pravděpodobně o strojový překlad do českého jazyka, a to nejen pokud jde o informace o dodání, ale i co se týče názvů druhů výrobků ("samdálův byt“, "čerpadla a pepeti“).



bibliotecadelvino.cz

Na e-shopu je prodávána obuv, chybí zde jakékoli identifikační údaje prodávajícího, obchodní podmínky jsou zcela nedostatečné. Jedná se o opuštěnou doménu, která nejspíš původně sloužila k jinému účelu než k prodeji obuvi.



fitstudiojump.cz

Na stránkách nejsou uvedeny žádné povinné informace o prodávajícím, obchodní podmínky zcela chybí. Opuštěná doména byla dříve využívána pro jiné účely. Doménová adresa dokonce nesouvisí s nabízeným zbožím (boty, oblečení).



e-porovnani.cz

Na e-shopu je prodávána obuv. Jedná se o opuštěnou doménu, která nejspíš původně sloužila k jinému účelu než k prodeji obuvi. Překlad do češtiny je strojový. ČOI e-shop hodnotí jako rizikový.



cz.thevalgusplus.com

Z webových stránek není zřejmé, kdo je provozovatelem e-shopu. Obchodní podmínky zcela chybí. Na stránkách je pak nabízen pochybný výrobek s údajně zázračnou schopností léčby nohou.



fanshopzlin.cz

Na e-shopu je prodávána obuv, chybí zde jakékoli identifikační údaje prodávajícího, obchodní podmínky jsou zcela nedostatečné, jedná se o opuštěnou doménu, která nejspíš původně sloužila k jinému účelu než k prodeji obuvi. Překlad do češtiny je strojový. ČOI e-shop hodnotí jako rizikový.



nejfilm.cz

Doménová adresa nesouvisí s nabízeným zbožím (boty, oblečení). Nabízená obuv odpovídá polovině běžné ceny.



katisimosro.cz

Z webových stránek není zřejmé, kdo je provozovatelem e-shopu. Spotřebitelům bylo doručeno zboží jiné kvality, a to padělky patrně z Číny. Přestože e-shop působí evropsky, veškerý text je uveden ve slovenštině a nese jasné znaky automatického překladu.



zvirenaprodej.cz

Internetové stránky neodpovídají názvu nabízeného zboží, tím je především obuv a oblečení. Ze stránek navíc není zřejmé, kdo je provozovatelem.



pandoraliberec.cz

Chybí zde jakékoli identifikační údaje prodávajícího, obchodní podmínky jsou zcela nedostatečné. Jedná se o opuštěnou doménu, která nejspíš původně sloužila k jinému účelu než k prodeji hodinek a šperků. Objednané zboží nebylo spotřebitelům vůbec doručeno.



adidasoutlet.cz

Z webových stránek není zřejmé, kdo je provozovatelem e-shopu. Spotřebitelům bylo doručeno zboží jiné kvality, a to padělky patrně z Číny. Přestože e-shop působí evropsky, veškerý text je uveden ve slovenštině a nese jasné znaky automatického překladu.



simple-new-chance-pro.com

Z webových stránek není zřejmé, kdo je provozovatelem e-shopu. Obchodní podmínky jsou zcela nedostatečné. Na stránkách je pak nabízen pochybný výrobek s údajně zázračnou schopností pro metabolismus.



www.manafas.cz

Z webových stránek není zřejmé, kdo je provozovatelem e-shopu, tedy s kým spotřebitel uzavírá smlouvu a vůči komu může nárokovat svá práva. Obchodní podmínky zcela chybí. Doména je registrovaná v zahraničí.



simple-new-chance-pro.com

Na stránkách je pak nabízen pochybný výrobek s údajně zázračnou schopností. Kontaktem je formulář a opět tel. číslo +420 234102147, které se objevuje u celé řady rizikových e-shopů. Česká obchodní inspekce nákup zde považuje za rizikový.



smart-new-opportunity.com

Nabídka léčebného přípravku na klouby, ačkoli není v ČR registrován jako léčivo. Na stránkách je pak nabízen pochybný výrobek s údajně zázračnou schopností.



cz.egreencoffee.org

Nabídka kávy na hubnutí, fotky stažené z fotobank. Z webových stránek není zřejmé, kdo je provozovatelem e-shopu. Při uzavření stránky jste přesměrováni na další nabídku s údajnou slevou na výrobky na hubnutí, opět jde o anonymní rizikový e-shop.



cs.com.mynewhealth.eu

bestpromocenter.com/420/noblesan/gps/

Nabídka pilulek na prakticky okamžité zhubnutí. Fotky údajného profesora Druckamanna, který výrobek doporučuje, jsou staženy z databanky. Jméno lékaře je také pravděpodobně smyšlené.



www.formexplode.cz

bestofferstar.com/420/formexplode/index2.php

Z webových stránek není zřejmé, kdo je provozovatelem e-shopu. Obchodní podmínky zcela chybí, na stránkách je pak nabízen pochybný výrobek s údajně zázračnou schopností odbourat tuky a vytvořit svaly bez cvičení.



www.zko-beroun.cz

Obchodní podmínky zcela chybí, na stránkách je pak používaný nekvalitní český jazyk. Doména je registrovaná v zahraničí.



www.newbalanceminimus.cz

Na e-shopu je prodávána obuv. Chybí zde jakékoliv identifikační údaje prodávajícího. Jedná se o opuštěnou doménu, která nejspíš původně sloužila k jinému účelu než k prodeji obuvi.



www.truhlarstvinovy.cz

Internetové stránky neodpovídají názvu nabízeného zboží, tím je především obuv. Ze stránek navíc není zřejmé, kdo je provozovatelem.



cz.ecoslimmer.pro

Nabízená potravina má mít léčebné účinky, což je v rozporu s právními předpisy. Provozovatel webových stránek se může též dopouštět nekalé obchodní praktiky.



www.eurorcrally.cz

V minulosti tuto internetovou doménu používal spolek modelářů rádiově ovládaných modelů aut, posléze však doménu včas nezaplatil a tak o ni přišel. Nyní se na stránkách objevila nabídka obuvi. V textech se vyskytuje značné množství chyb a nesmyslných formulací, jedná se zcela zřejmě o nekvalitní automatický překlad.



www.timberlandboots.cz

Na e-shopu je prodávána obuv, chybí zde jakékoli identifikační údaje prodávajícího. Zboží je doručováno z Číny a často přijde v jiné než očekávané kvalitě.



www.airmaxlevne.cz

Na e-shopu je prodávána obuv. Zboží je doručováno z Číny a často přijde v jiné než očekávané kvalitě. Na reklamaci zpravidla nikdo nereaguje. ČOI e-shop hodnotí jako rizikový.



www.timberlandboty.cz

Na e-shopu je prodávána obuv, chybí zde jakékoli identifikační údaje prodávajícího. Zboží je doručováno z Číny a často přijde v jiné než očekávané kvalitě. Česká obchodní inspekce nákup zde považuje za rizikový.



www.marekdanc.cz

Na e-shopu je prodávána obuv, chybí zde jakékoli identifikační údaje prodávajícího. Jedná se o opuštěnou doménu, která nejspíš původně sloužila k jinému účelu než k prodeji obuvi. Zboží je doručováno z Číny a často přijde v jiné než očekávané kvalitě.



www.flexa-plus.cz

Na stránkách je nabízen doplněk stravy. Úvodní stránku není možné zobrazit celou, nefungují ani odkazy na horní liště. Je možné pouze objednání konkrétního produktu. Na úvodní stránce ani na stránce s objednávkovým formulářem není uvedena cena. Na spotřebitele je vyvíjen nátlak s cílem přimět ho ke koupi.



www.uggshop.cz

Na e-shopu je nabízena obuv. Na stránkách nejsou žádné kontaktní údaje prodávajícího. Stránky jsou v anglickém jazyce, ale je umožněn jejich strojový překlad do češtiny. Držitelem domény je podle údajů v registru osoba se sídlem v Austrálii.



www.arget.cz

Na e-shopu je prodávána obuv, chybí zde jakékoli identifikační údaje prodávajícího. Obchodní podmínky jsou zcela nedostatečné. Zboží je doručováno z Číny a často přijde v jiné než očekávané kvalitě. Na reklamaci zpravidla nikdo nereaguje.



www.ghostmovie.cz

Z webových stránek není zřejmé, kdo je provozovatelem e-shopu. Doména stránek neodpovídá nabízenému sortimentu. Z činnosti sítě Evropských spotřebitelských center vyplývá, že doručované zboží není vždy v souladu s objednávkou, zboží navíc bylo některým zákazníkům doručeno z Číny.



www.syrarnafrenstat.cz

Internetové stránky neodpovídají názvu nabízeného zboží, tím je především obuv. Ze stránek navíc není zřejmé, kdo je provozovatelem. Obchodní podmínky, stejně jako povinně uváděné náležitosti týkající se identifikace subjektu, zcela chybí.



www.tapety-sarka.cz

Stránky nemají žádné obchodní podmínky, jsou zcela anonymní. Místo tapet, jak napovídá název domény, prodávají především oblečení. Na doménu ČOI upozornili nejen spotřebitelé, ale i původní vlastník, který doménu neprodloužil.



www.plzenskeforum.cz

Internetové stránky neodpovídají názvu nabízeného zboží, tím je především obuv. Obchodní podmínky, stejně jako povinně uváděné náležitosti týkající se identifikace subjektu, zcela chybí, na stránkách je pak používaný nekvalitní český jazyk.



www.estavisa.cz

Stránka nabízející údajně víza do Ameriky. Sránka si vezme 83 dolarů platbou předem na účet a vízum nezařídí. Povinně uváděné náležitosti týkající se identifikace subjektu chybí, doména je registrovaná ze zahraničí. 10. 01. 2018

www.chartamusica.cz

Z webových stránek není zřejmé, kdo je provozovatelem e-shopu. Z činnosti sítě Evropských spotřebitelských center vyplývá, že doručované zboží není vždy v souladu s objednávkou, zboží navíc bylo některým zákazníkům doručeno z Číny.



www.cidly.cz

Na e-shopu je prodávána obuv. Chybí zde jakékoli identifikační údaje prodávajícího. Jedná se o opuštěnou doménu, která nejspíš původně sloužila k jinému účelu než k prodeji obuvi. Zboží je doručováno z Číny a často přijde v jiné než očekávané kvalitě. Na reklamaci zpravidla nikdo nereaguje.



www.medigrid.cz

Povinně uváděné náležitosti týkající se identifikace subjektu zcela chybí, doména je registrovaná ze zahraničí. Doručované zboží není vždy v souladu s objednávkou. Některým zákazníkům bylo navíc doručeno z Číny. 07. 01. 2018

www.xiomnia.com

Při registraci se zapojíte do "soutěže“ o telefon. Následně je každý den strhávána částka minimálně 99 Kč, ale většinou těchto zpoplatněných SMS bude za den několik. Spotřebitelé jsou nalákáni pod různými záminkami



www.zkuspoker.cz

Internetové stránky neodpovídají názvu nabízeného zboží, tím je především obuv. Ze stránek navíc není zřejmé, kdo je provozovatelem. 05. 01. 2018

www.krajzlin.cz

Doména po expiraci, kterou někdo využívá k vystavení bot. Nejsou zde uvedeny žádné identifikační údaje prodávajícího. Po zaplacení zboží začne někdo komunikovat a vytváří dojem nezaplacení cla a chce další peníze. Odstoupení od kupní smlouvy končí nekomunikací prodejce.



www.umincovny.cz

Internetové stránky neodpovídají názvu nabízeného zboží. V nabídce je především obuv. Na stránkách není k nalezení žádný kontakt na prodejce.



www.kickshoes.cz

Internetové stránky nabízející obuv. Držitelem domény má být osoba se sídle v USA, platba je však podle spotřebitelů zaúčtována vždy v čínských juanech. Jediný kontakt je přes formulář na údajného webmastera, nikdo však neodpovídá.



www.masazemiroslavmodrany.cz

Na internetových stránkách nabízejí především boty a brýle. Stránky jsou anonymní a postrádají jakýkoliv kontaktní údaj. Možnost platby je pouze předem. Zboží podle podání spotřebitelů nedoručeno, nikdo nereaguje. Česká obchodní inspekce před nákupem na tomto webu spotřebitele důrazně varuje.