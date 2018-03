Souhrn 12.3. - Evropa v plusu díky německé energetické rošádě, trhy v USA v minusu, eurodolar váhavý, ropa klesla, BCPP v plusu díky ČEZ a O2

12.h - Evropa roste díky pátečním makrům z USA a energetické rošádě E.ON a RWE s Innogy, ropa nejistá, BCPP v plusu díky ČEZ

Hlavní zprávy dne

Pražská vstoupila do nového týdne při podprůměrné likviditě lehkým růstem.Evropské trhy zahájily 11. týden v optimistickém módu, který však v průběhu dne postupně slábl. Hlavní hybnou silou byly zprávy o energetické rošádě E.ON a RWE s podílem v Innogy s růstem všech jmenovaných o několik procent. Dobře si vedly především dopoledne také automobilový výrobci a technologie. Odpolední nálada se začala zhoršovat v souvislosti s vývojem v USA.US trhy po pozitivním otevření ještě v duchu pátečních super makroekonomických zpráv z tamního pracovního trhu brzy začaly ztrácet. Trh s napětím vyhlíží zítřejší zprávu o inflaci a část trhu se bojí jejího růstu. Výrazně se nedaří akcím Boeingu, které patří za jednoho z hlavních favoritů možných negativních dopadů dovozních cel a možných obchodních válek. Americký výrobce by se mohl stát jedním z hlavních terčů v reakcích na zavedená cla na dovoz oceli a hliníku.Eurodolar dnes osciloval kolem pátečního závěru. Koruna euru začala posilovat směrem k 25,45. Ropa vstoupila do nového týdne silně negativně. Objevují se zprávy o rozpolcenosti OPECu ohledně cílování vývoje ropných cen a trh navíc očekává další růst statistik o vývoji stavu amerických zásob a produkce. BCPP vstoupila do nového týdne lehkým růstem především pod taktovkou ČEZu , který se svezl na vlně zájmu o evropské utility v souvislosti s výše zmíněnou rošádou v německém energetickém sektoru. Dařilo se také akciím O2 s růstem nad 280 Kč Výrazněji se nedařilo akciím Fortuny a Pegasu . Prvně jmenovaný titul reagoval na zprávu naznačující reálnou možnost nuceného vytěsnění zbývajících minoritních akcionářů ze strany majority, která nyní ovládá více jak 95% všech akcií