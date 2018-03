Globální ekonomika začala „normalizovat“, obavy jsou ale namístě jen u Evropy

Investiční společnost Fulcrum AM na základě svých modelů po dlouhou řadu měsíců tvrdí, že vývoj v globální ekonomice je extrémně příznivý. Její odhady se zas a znovu potvrzují a globální expanze se promítala do cen rizikových aktiv po celém světě. Nyní šéf společnosti a známý ekonom Gavyn Davies na stránkách Financial Times píše, že ve světové ekonomice lze pozorovat určitý posun.



„Setrvačnost současného boomu může podle posledních dat mírně ztrácet na síle. Zatím jde ale jen o útržkovité známky a nezdá se, že by osmnáctiměsíční expanze nad trendem měla hned končit,“ píše Davies. Určité ochlazení by podle něj bylo dokonce vítané, pokud by znamenalo větší udržitelnost současného oživení. Snížila by se totiž rizika přepálení ekonomiky a přílišného růstu inflace.





Modely Fulcrumu již nějaký čas počítají s tím, že v letošním roce proběhne v globální ekonomice určitá normalizace. Podobně uvažují i ekonomové z JPMorgan. Tempo růstu ve výrobním sektoru už bylo podle nich neudržitelné. Nyní skutečně dochází k jeho ochlazení danému mimo jiné i utaženějšími finančními podmínkami. Ekonomiku brzdí také vyšší ceny ropy , slábne vliv cyklického chování zásob a mírné ochlazení je patrné rovněž v oblasti investic Podle Fulcrumu rostla světová ekonomika na konci minulého roku o 5,5 %. Nyní se tempo růstu snížilo na 3 – 4 %. V následujících měsících přitom můžeme očekávat ještě další ochlazení, ale vážnější útlum, který by se týkal i sektoru služeb, by hrozit neměl. V USA sice dojde k utahování monetární politiky, ale stane se tak na základě předchozí mimořádně silné stimulace. Navíc se zdá, že fiskální stimulace v této zemi bude silnější, než se očekávalo. Čína pak i přes nové reformy „dál hladce plachtí vpřed“.Vyspělé ekonomiky stále rostly na konci minulého roku nad trendem, a to tempem pohybujícím se kolem 3,5 %. Takový stav ovšem nebyl udržitelný a modely Fulcrumu nyní ukazují, že tempo růstu se snížilo na 2,5 – 3 %. „Pokud se tu objevuje nějaký vážnější problém, pak je v Německu a eurozóně, na kterou doléhá silné euro a politická nejistota,“ píše Davies. V USA je útlum ekonomické aktivity zanedbatelný a tamní ekonomika stále roste asi 3,5% tempem. V eurozóně a Japonsku je ale zpomalení rychlosti znatelnější – obě ekonomiky nyní rostou přibližně o 1,5 procentního bodu pomaleji než na konci minulého roku. To znamená, že eurozóna se těší asi 2% růstu a Japonsko přibližně 1,3% růstu.Vývoj v Číně hodnotí Davies pozitivně. Růst její ekonomiky by se měl pohybovat i nadále nad 6 %. To je důležité pro zemi samotnou, ale i pro globální ekonomiku, protože ta byla v minulosti značně citlivá na „čínské ekonomické minicykly“.Zdroj: Financial Times