Stresujete se kvůli účtům? Vědci spočítali, kolik peněz musíte mít, abyste byli v klidu a opravdu šťastní

Že se štěstí nedá za peníze koupit? Mnoho lidí se domnívá, že ano. A dokonce dokážou vyčíslit, kolik peněz by ke své spokojenosti potřebovali právě oni.

Je pravda, že když máme hluboko do kapsy, moc do zpěvu nám není. Co kdybyste ale nemuseli řešit kupící se složenky? Co kdybyste se ráno probouzeli s vědomím, že na účtu máte dost peněz pro bezstarostný život? Udrželo by vás to šťastnější, nebo by se stejně nějaké "ale" našlo?

Vědci z Purdueovy univerzity využili data agentury Gallup World Poll, která posbírala odpovědi od 1,7 milionu lidí ze 164 zemí světa. Respondentů se ptali, jaký příjem by jim dokázal zajistit spokojený život bez stresu a strachu z budoucnosti. A zjistili, že existuje nejen minimální částka, která zabezpečí spokojenost, ale také množství peněz, které už je moc.

"Z toho, co hlásají v televizi a tvrdí v reklamách, by se zdálo, že neexistuje žádný strop, co se týče peněz, ale teď víme, že tu určité hranice jsou," uvedl psycholog a šéf výzkumu Andrew Jebb.

Tým psychologů podle odpovědí stanovil ideální roční příjem. "Zjistili jsme, že ideální příjem je 95 tisíc dolarů (asi dva miliony korun). Pro každodenní štěstí pak stačí 60 až 75 tisíc dolarů (1,2 až 1,5 milionu korun)," sdělil Jebb.

Jde o částku na jedince, pro rodiny by bylo zřejmě ke spokojenosti nutné větší množství peněz. Ideální roční příjem se ale výrazně liší podle toho, kde respondenti žijí či podle toho, z jakých pocházejí poměrů.

V Austrálii dosahovala částka 125 tisíc dolarů (2,5 milionu korun), v Severní Americe a západní Evropě 100 tisíc dolarů (2 miliony korun), 70 tisíc dolarů (1,4 milionu korun) v jihovýchodní Asii a jen 45 tisíc dolarů (900 tisíc korun) ve východní Evropě a 35 tisíc dolarů (700 tisíc korun) v Latinské Americe.

Obecně byli s nižšími částkami spokojeni muži (1,8 milionu korun) oproti ženám (2 miliony), lidé s nižším vzděláním (1,4 milionu korun) oproti těm se středním vzděláním (1,7 milionu) a vyšším vzděláním (2,3 milionu korun).