FLASH: ECB vypouští zmínku o navýšení velikosti QE. Sazby nemění

Evropská centrální banka dnes podle očekávání ponechala úrokové sazby beze změny. Hlavní refinanční sazba zůstává na 0,00 procenta, krajní zápůjční sazba na 0,25 procenta a depozitní sazba na -0,40 procenta. Rozhodnutí se očekávalo, na změnu v nastavení měnové politiky je ještě půl roku čas. Banka také potvrdila, že čisté nákupy aktiv v současném měsíčním objemu 30 miliard EUR by měly probíhat do konce září 2018 nebo podle potřeby i delší dobu. Vypustila ale explicitní zmínku o tom, že v případě potřeby velikost programu kvantitativního uvolňování (QE) rozšíří.



Právě to, zda či jak bude banka postupem času upravovat svou rétoriku, aby ladila s plánovanými činy, je nyní v centru pozornosti trhů. Ekonomice eurozóny se daří velice slušně. Inflace byla v únoru ale pouze 1,2 %, tedy hluboko pod cílem ECB, která ji chce mít těsně pod 2 procenty. Vidina amerických dovozních cel na hliník a ocel a následné odvety ze strany Evropské unie by navíc hospodářskou prognózu eurozóny mohla pošramotit.



Euro se k dolaru krátce před oznámením rozhodnutí obchodovalo na 1,2372 , tedy slabší o 0,33 %. Po oznámení rozhodnutí skokově narostlo a veškeré ztráty umazalo, kurz byl naposledy na 1,2411.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 13:58 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.4303 0.0215 25.4441 25.4123 CZK/USD 20.4827 -0.0107 20.5545 20.4572 HUF/EUR 312.2002 -0.0115 312.4300 311.5054 PLN/EUR 4.2068 -0.0998 4.2161 4.2011

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8664 0.2921 7.8812 7.8167 JPY/EUR 131.7415 0.0454 131.9368 131.0160 JPY/USD 106.1275 0.0589 106.1870 105.7790

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8942 0.1607 0.8948 0.8881 CHF/EUR 1.1735 0.2349 1.1735 1.1665 NOK/EUR 9.7146 0.1988 9.7293 9.6749 SEK/EUR 10.2262 0.1731 10.2374 10.2079 USD/EUR 1.2414 0.0322 1.2424 1.2337

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.2821 0.2179 1.2832 1.2758 CAD/USD 1.2916 0.0159 1.2965 1.2886

* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne



Zdroje: ECB, BBG, Patria.cz