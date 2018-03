Americké trhy dnes hledaly směr

Dnešní obchodování v USA bylo zajímavé svou nerozhodností. Hlavní vliv na dnešní obchodování měla včerejší rezignace Geryho Cohna na post poradce amerického prezidenta Trumpa. Důvodem byly neshody ohledně protekcionistické politiky, kterou se právě Trumpova administrativa snaží prosadit. V poslední době se mluvilo hlavně o zavedení cla na dovoz oceli a hliníku do USA. Na stole jsou i cla na zahraniční automobily. Tato cesta se zdá být nešťastnou, alespoň tak ji vidí většina předních ekonomů. Mohla by přibrzdit celosvětovou ekonomiku a tak nezbývá než doufat, že k těmto opatřením nedojde. Právě víra v to, že k podobným opatřením nakonec nedojde vystřídala dnes počáteční obavy akciového trhu, když zámořské indexy takřka vymazaly své ztráty z úvodu obchodování.

Nejlépe se dnes dařilo technologiím - Nasdaq po úvodním propadu vymazal ztráty a dokonce uzavřel v plusu, konkrétně +0,3%. Index DJIA nakonec uzavřel jen s menší ztrátou (-0,3%) a širší index SPX500 vymazal procentní ztrátu z úvodu obchodování a zavřel tak v podstatě beze změny proti včerejšímu závěru.

Za povšimnutí stál dnes výrazný pohyb na akciích společnosti AMD. Po zprávách o možném převzetí některým z konkurentů, se akcie AMD dostaly až do 8% růstu. Nakonec však tato eufórie lehce vyprchala a AMD uzavřelo obchodování s růstem +4,1%.