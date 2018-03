Pimco: Akcie stále ano, ale už ne ty americké

Do nového roku trhy vstoupily s větrem v zádech. Akcie si připisovaly dvojciferné zisky a vezly se na silném trendu, pozitivní náladu podporovalo synchronizované oživení globální ekonomiky a také růst ziskovosti korporátního sektoru. Investiční společnost Pimco se ovšem domnívá, že volatilita, která se na trhy dostavila v posledních týdnech, může představovat „bouřkové mraky na horizontu“.



Na zhoršení podmínek na trzích poukazuje podle Pimca obrat v politice centrálních bank, které končí se záchrannými programy. A negativní dopady může mít i fiskální uvolnění ve Spojených státech. To totiž přichází v pozdní fázi cyklu, což může mít „nezamýšlené důsledky“. K tomu všemu se valuace akcií v USA nacházejí stále vysoko a investoři by se tak měli orientovat na více zemí a větší diverzifikaci portfolia.





Pimco má svá investiční portfolia stále mírně vychýlena směrem k rizikovým aktivům. Pro rok 2018 bude podle firmy typické pokračování synchronizovaného globálního oživení spojené s mírně rostoucí inflací . V cenách aktiv je ale takový scénář již odražený a tudíž je třeba přemýšlet o negativních důsledcích, které by měla vyšší než očekávaná inflace , vysoká volatilita a měnící se korelace mezi akciemi dluhopisy . V neposlední řadě je třeba mít na paměti, že centrální banky a vlády již nemají k dispozici tolik nástrojů pro stimulaci, jako tomu bývalo dříve.Pimco s ohledem na určité „zlevnění akcií“ vidí tento segment trhů pozitivně, nadváženy má ovšem trhy mimo USA, protože americké akcie „odrážejí velmi optimistické scénáře“. Výjimkou jsou na americkém trhu jen banky a REIT. „Umírněně optimistický“ je pohled Pimca na akcie evropské, protože tamní ekonomika by měla i nadále růst nad trendem a ECB bude dál sledovat akomodační politiku. Atraktivní valuace a nízkou míru zadlužení ve firemním sektoru lze nalézt v Japonsku.V oblasti vládních obligací jsou podle Pimca nejatraktivnější americké dluhopisy , a to kvůli jejich vyšším výnosům. Drahé se naopak zdají britské a japonské vládní obligace. Rizikové jsou pak dluhopisy zemí na periferii eurozóny, které by mohly citlivě reagovat na změny v politice ECB. Na měnových trzích je podle Pimca „mírně podváženo“ na dolaru . Stratégové společnosti se i nadále domnívají, že relativně atraktivní jsou měny rozvíjejících se zemí. Výjimkou mohou být asijské ekonomiky , které sice těží ze silného globálního oživení, hrozí jim ale negativní šok daný slábnoucím čínským růstem.Zdroj: Pimco