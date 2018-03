Proč opět nikdo neposlouchá medvěda Granthama?

Když legendární investor Jeremy Grantham slyšel, jak jeho kolegyně vypráví o své kamarádce, která chce prodat svůj dům a nakoupit akcie, ozvalo se mu v hlavě varovné znamení. Christine Idzelis na stránkách Institucional Investor píše, že k tomu došlo v lednu, kdy americký akciový trh prudce stoupal. Grantham předpověděl propad trhu v roce 2000 a v roce 2007 a zmíněná událost jej utvrdila v tom, že současná rally již přesáhla hranice racionality.



Grantham je hodnotový investor, který tvrdí, že data sice mohou poskytnout důležité informace, s trhem je ale třeba mít přímý kontakt a vcítit se do něj. Vypovídající jsou zejména záchvaty euforie a bublinová psychologie, která omezuje strach ze ztrát. K tomu se přidávají obavy z toho, že kdybychom během rally prodali akcie a drželi hotovost, budeme jediní, kdo nevydělává. Všichni se tak snaží kupovat, aby nezůstali pozadu. Platí to i o profesionálech, kteří se obávají ztráty klientů v případě, že by ve vidině obratu na trhu akcie prodali, ale klienti by vnímali, že jiní stále vydělávají.





Na počátku letošního ledna Grantham tvrdil, že trh bude podle jeho osobního názoru krátkodobě prudce posilovat a přípravy na obrat tak budou psychologicky velmi náročné. Investor ale tvrdí, že akcie nakonec oslabí až o 50 %. Zároveň však poukazuje na to, že investoři se starají zejména o inflaci , ziskové marže a růst HDP . U inflace se obávají jejího přílišného růstu, těší se z vysokých marží a přirozeně i z vysokého růstu HDP . Americká ekonomika jim pak v poslední době nabízela ideální kombinaci na všech těchto frontách.Grantham ale dodává, že v situaci, v jaké se nyní americká ekonomika nachází, je rozumné očekávat vyšší tempo růstu mezd . Pak se ale investoři začnou obávat negativního tlaku na marže. Investor není nadšený ani z pozitivního vlivu, který by na zisky mělo mít snížení daňové zátěže firemního sektoru. Podle jeho názoru půjde jen o krátkodobý efekt, který, co se týče marží, po čase eliminuje konkurence. Firmám totiž nižší daně umožní snížit ceny ve snaze získat vyšší podíl na trhu a nakonec tak získají zákazníci. Část úspor na daních může také jít na zvýšení mezd . V neposlední řadě je možné, že na makroekonomické úrovni bude pozitivní dopad daňové fiskální stimulace eliminován rychlejším utahováním monetární politiky.Grantham věří, že „lékem“ na předražené americké akcie jsou levnější akcie v rozvíjejících se zemích. Ty jsou podle něj ve srovnání s americkými tituly „defenzivní“ investicí. Na přepalování amerického akciového trhu pak podle jeho názoru může ukazovat i bitcoinová mánie. Ta indikuje, že „zvířecí pudy“ nyní ženou investory do všech možných rizikových aktiv, protože rozumný důvod pro nákup kryptoměn neexistuje.