Rozbřesk: ECB se bude snažit dál brnkat na holubičí strunu

V tomto týdnu velkou část pozornosti přitáhne zasedání ECB. I přes sílící politické napětí zůstávají díky měnové expanzi ECB rizikové přirážky na dluhopisech jižních zemí eurozóny velice nízké. S blížícím se koncem politiky QE (pumpování likvidity na trhy) však bude pro ECB složité vyladit komunikaci tak, aby nenastartovala “panickou protireakci” - výprodej dluhopisů spojený s nárůstem rizikových marží v slabších koutech eurozóny.



Březnové zasedání ale takovou lavinu podle nás zatím neutrhne. Mario Draghi se podle našeho názoru bude snažit držet současnou “holubičí” rétoriku - tj. nechá ve hře natažení měnové expanze, pokud by bylo zapotřebí. I když takovému scénáři (natažení QE) na trzích nikdo nevěří, setrvávání v holubičí rétorice udržuje mezi investory očekávání jen “velice pomalého” otočení měnově-politického kormidla v eurozóně. I když se oficiální komentář ECB pravděpodobně nezmění, je otázkou, jak Mario Draghi na tiskové konferenci bude hovořit o různých názorech uvnitř ECB. Zdá se, že jestřábí křídlo v čele s Jensem Weidmannem v posledních měsících sílilo a hlasitě byli slyšet i jeho jiní členové, například Benoit Coeure (z francouzské centrální banky). To samo o sobě zatím podle nás nespustí na dluhopisových trzích revoluci.



Těžší otázkou je, jak ECB zareaguje na výsledky italských voleb, resp. jak bude vnímat reakci trhů, zejména pak italských vládních dluhopisů a zprostředkovaně i eura. Poslední odhady totiž ukazují na to, že anti-systémové strany (hnutí Pět hvězd a Liga severu) získaly v parlamentu bezpečnou většinu.





TRHY

CZK a dluhopisy

Politické napětí v eurozóně dopadlo na korunu v druhé polovině týdne negativně. V tomto týdnu může koruna nejprve vyčkávat na ECB (i když vazba na eurodolar je v posledních týdnech slabá). Zásadnější budou tentokrát domácí čísla v čele s inflací za únor a především mzdami za čtvrtý kvartál. Mzdy by měly opět zrychlit nad 5 %, to by ovšem pro ČNB nemělo být překvapení a po umírněných komentářích jinak jestřábího Bendy z ČNB počítáme s dalším růstem sazeb až na podzim tohoto roku.

Zahraniční forex

Pro euro to bude těžký začátek týdne navzdory tomu, jak to vypadalo ještě v neděli ráno. Tehdy totiž agentury zveřejnily výsledky referenda SPD o velké koalici v Německu, které dopadly pro euro papírově dobře (probruselská vláda A. Merkelové prošla). Mraky nad eurozónou se však začaly zatahovat okolo půlnoci, kdy Itálie odhalila první zpřesněné odhady výsledků parlamentních voleb. V nich dostaly “tradiční” proevropské síly takový výprask, že z toho společná měna nemůže mít radost a s napětím bude sledovat, co se bude dít s italskými vládními dluhopisy.

Ropa

Ropa Brent startuje nový týden poblíž 65 USD/barel, poté co minulý týden zakončila poprvé po třech týdnech ztrátou. Aktivita amerických těžařů vykázala v pátek další lehký nárůst (+1 aktivní vrtná souprava, celkem 800), což potvrzuje solidní vyhlídky americké produkce. Na druhou stranu, uvalení importního cla na ocel a hliník, které plánuje Donald Trump, může optimismus krotit. Jejich důsledkem by totiž s největší pravděpodobností bylo zvýšení nákladů na budování ropovodní sítě, kterou producenti břidlicové ropy nutně potřebují k dodání dodatečných barelů ropy na pobřeží Mexického zálivu. Jakkoli se tato situace může na první pohled zdát příznivá pro kartel OPEC a Rusko, nová americká cla mohou lehce přerůst v globální obchodní válku. V takovém případě lze očekávat výrazně negativní dopad jak na hospodářský růst, tak na spotřebu ropy.



Zajímavých událostí čeká ropný trh v tomto týdnu hned několik. Již dnes se v rámci mezinárodní energetické konference sejdou v Houstonu – centru břidlicové těžby – zástupci OPECu a společností těžících břidlicovou ropu. V úterý přijde kromě dat o zásobách od API na řadu se svou měsíční analýzou ropného trhu také EIA. Ta navíc o den později nabídne oficiální čísla o zásobách. Pátek pak bude tradičně ve znamení dat o aktivitě amerických těžařů.