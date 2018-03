Víkendář: Slovensko už ví, jak vypadá „likvidování novinářů“...

Ani během chaotických let po pádu komunismu, které se vyznačovaly jen mizernou vládou práva, nedošlo na Slovensku k vraždě novináře. Novináři čelili výhrůžkám i fyzickému násilí, ale nikdy nepřišla smrtící kulka tak, jako se to nyní stalo slovenskému novináři Jánu Kuciakovi a jeho přítelkyni Martině Kušnírové. Kanadský novinář Tom Nicholson na stránkách Politico prezentuje svůj pohled „zvenčí“.



„Ján byl talentovaný investigativní novinář, který se zaměřoval na podvody související s politikou. Poprvé jsme se setkali v roce 2012, když končil studia žurnalistiky na univerzitě v Nitře. Já sám jsem právě ztratil zaměstnání a byl jsem obžalován ve veřejností pozorně sledované kauze Gorila. Šlo o případ korupce politických špiček v zemi, který se táhl již od roku 2006,“ píše Nicholson.





Ján Nicholsonovi při prvním setkání řekl, že chce být novinářem přesně kvůli tomu, co dělá Kanaďan. Kauza Gorila pro něj byla důkazem, že podobná práce má smysl pro celou společnost. Korupce je přitom na Slovensku hluboce zakořeněna už od doby, kdy vláda kolaborující s nacisty odměňovala ty, kteří poskytli informace o Židech. Za komunismu se podobné chování podle Nicholsona také odměňovalo a s příchodem demokracie si dobře postavení jedinci zase přilepšili během privatizace.„Ján byl příliš mladý na to, aby si pamatoval dobu Klondiku devadesátých let. Když se stal novinářem, stát už toho moc nevlastnil. Kriminálníky v té době lákaly zejména daňové podvody založené na vracení DPH těm, kteří ji údajně platili u zboží, které mělo být exportováno do jiných zemí EU. Tučným soustem byla i finanční pomoc z bohatších zemí EU,“ tvrdí Nicholson. S Jánem podle svých slov někdy pokrýval stejné kauzy, a proto spolu komunikovali. Pak se Kanaďan vrátil do vlasti, ale on i Ján nezávisle na sobě pracovali na případu podvodů s fondy z EU, ze kterých měli těžit někteří Italové žijící na Slovensku. „Slovenský organizovaný zločin si nikdy nevzal za svůj cíl novináře, ale italská mafie žádné podobné rozpaky nemá,“ tvrdí Nicholson.Šéf slovenské policie Tibor Gašpar uvedl, že novinářova smrt pravděpodobně souvisí s jeho prací . Slovenský premiér Robert Fico nabídl 1 milion eur za informace vedoucí k dopadení vrahů. „Tajné služby už ale každopádně jména těch gangsterů mají. Já sám i Ján jsme pracovali s uniklými dokumenty tajných služeb,“ tvrdí Nicholson. A poukazuje také na to, že „nejnebezpečnější část práce investigativního žurnalisty přichází vždy těsně před zveřejněním“.Zdroj: Politico