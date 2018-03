Na podepřený Libeňský most už zase smí tramvaje i auta

Pražský Libeňský most v sobotu brzy ráno po šesti týdnech opět otevřeli pro dopravu. Po frekventované spojnici mezi Holešovicemi a Libní mohou jezdit tramvaje a auta do hmotnosti šesti tun. Během noci dělníci odstranili zábrany, oddělili značkami tramvajový pás od vozovky a pustili na most auta. První tramvaj pak přes řeku vyrazila po půl páté ráno. Most byl kvůli havarijnímu stavu uzavřen 19. ledna a stavebníci ho museli podepřít. Podle měření by snesl provoz jedenáctitunových vozidel, ale z bezpečnostních důvodů na něj smí jen vozidla zhruba o polovinu lehčí, jako tomu ostatně bylo i před uzavírkou.

Sto let starý most je ve špatném stavu už léta. Pražský magistrát musí rozhodnut, zda ho zrekonstruovat, či zbourat a postavit nový. K tomu jim nedávno uvolnilo prostor rozhodnutí Ministerstva kultury, podle něhož není most kulturní památkou.