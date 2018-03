Jak správně vybrat půjčku? Ušetřete tisíce ročně

Češi mají dle průzkumu Sberbank k půjčování peněz pozitivní a zodpovědný přístup. Jsou ale schopni si vždy půjčit výhodně? Charakteristické pro našince je, že buď z neznalosti, nebo z pohodlnosti často kývne na první nabídku nebo marketingovou akci, kterou však neporovná s konkurenční nabídkou. Proděláváme tak až tisíce korun ročně. Poradíme vám, jak si správně vybrat půjčku.

Mějte přehled

První a nejdůležitější radou je: získejte základní přehled. I kdyby to mělo znamenat jenom zavolat do tří bank a zeptat se na jejich nabídky úvěrů. Krokem k většímu přehledu je sledování nezávislých médií, která nabídky bank dlouhodobě srovnávají a pomůže i řešení zkušeností třeba s přáteli. „Při výběru půjčky se určitě vyplatí srovnat jednotlivé nabídky, a to i v případě, že již půjčku máte. Pak se totiž nabízí výhodnější refinancování, tedy přechod s půjčkou k výhodnější bance nebo konsolidace více půjček do jedné. Rozdíly ve splátkách mohou být i několik tisíc korun ročně,“ vysvětluje Gabriela Brůhová, Sberbank CZ.

Nebojte se vybírat

Mnoho Čechů bere právě první nabídku zejména od banky, kde již mají například běžný účet. Pokud však chcete opravdu získat nejzajímavější nabídku, musíte srovnávat. Nebojte se tedy poděkovat za nabídku a vzít si čas na porovnání s konkurenčními variantami.

Najděte transparentní nabídku

Při výběru preferujte takové banky a půjčky, které jednoduchým a pochopitelným způsobem prezentují férové a transparentní nabídky bez skrytých poplatků. Ty by vás pak následně mohly nemile překvapit. Pokud budete chtít do výběru zařadit banku a půjčku, která takové poplatky má, dejte si práci a nechte si vyčíslit všechny náklady, které vás během splácení mohou potkat.

Prokažte svou schopnost splácet, dosáhnete lepších podmínek

Lepších podmínek lze dosáhnout, když s bankou vyjednáváte. Čím více věcných informací prokazujících vaši schopnost splácet o vás banka bude mít, tím lepší podmínky vám většinou může nabídnout.

Sjednáním vše nekončí

Uzavřením smlouvy a čerpáním peněz vše nekončí. Podmínky na trhu se mění a vyplatí se je alespoň trochu sledovat a mít dlouhodobě přehled o nabídkách. „Dobré je také vědět, že jsou na trhu banky, které vedle transparentních a férových podmínek garantují i nejvýhodnější nabídku po celou dobu splácení a možnost dorovnání podmínek v případě, že konkurence přijde s nabídkou lepší,“ uzavírá Gabriela Brůhová, Sberbank CZ.