Premiérové vystoupení nového šéfa Fedu pomáhá USD

Nový šéf Fedu Jeremy Powel se představil trhům bez “velkých” překvapení, byť na nich hned na poprvé zanechal viditelnou stopu. Trh totiž již během jeho vystoupení v Kongresu začal sázet na agresivnější růst oficiálních úrokových sazeb v USA.Powell včera totiž zdůraznil, že řada faktorů, které v minulosti americkou ekonomiku brzdila, jí dnes hrají do karet. Konkrétně jde zejména o rozpočtovou politiku a zahraniční poptávku. Nový šéf americké centrální banky sice mluvil také o tom, že inflace stále není tam, kde by ji Fed chtěl vidět (na 2 %), ale na druhou stranu silný růst by ji tam měl v dohledné době dostat. Navíc se Powell zjevně nebojí vyšší volatility na trzích, přičemž finanční podmínky v americké ekonomice jsou stále hodně uvolněné. Podle Powella bude proto zapotřebí dále postupně zvyšovat úrokové sazby , tak aby nedošlo k přehřátí ekonomiky . Sečteno, podtrženo - není divu, že dolar posiluje. Americká měna se po “premiéře” J. Powella totiž ujistila, že otěže nad měnovou politikou nepřebírá ještě větší holubice než bývala Janet Yellenová, a to se jí musí líbit…Ke konci týdne se pozornost přesune do Evropy . Nic z toho alespoň krátkodobě euru asi příliš nepomůže. Kromě toho, že dnešní únorová inflace z eurozóny by měla zaznamenat další pokles (na 1,2 % a tedy hlouběji pod cíl ECB), tak nás o víkendu čekají italské volby , které mohou skončí nepřehledným povolebním patem. No, a aby toho nebylo málo, trhy mohou mít strach z výsledku referenda německé SPD ohledně účasti v další velké koalici. V případě neúspěchu by byly v největší evropské ekonomice na spadnutí předčasné volby Na konci tohoto a na začátku příštího týdne tak nemusí být eurodolaru zrovna do zpěvu. Na druhou stranu střednědobý výhled pro euro zůstane podle nás nehledě na víkendové události pozitivní - neboli na konci roku pár EUR USD vidíme rozhodně výše než dnes.