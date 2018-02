OPEC se kvůli ropě sejde s americkými těžaři z břídlic. Chce řešit, jak dostat ceny výš

Představitelé Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) se v pondělí sejdou se zástupci amerických firem, které těží ropu z břidlic. Jednat by měli o nadměrné nabídce ropy na trhu a o možnostech, jak situaci řešit. S odkazem na informované zdroje to dnes uvedla agentura Reuters. Pracovní večeře se má uskutečnit při energetickém fóru CERAWeek v Houstonu.



Schůzky se zúčastní generální tajemník OPEC Mohammed Barkindo a další představitelé kartelu. Pozvánku dostali šéfové mnoha amerických těžařských podniků všech velikostí. Setkají se v den zahájení energetického fóra CERAWeek, které se uskuteční od 5. do 9. března. V úterý se zástupci OPEC mají setkat s představiteli amerických hedgeových fondů, které do těžby z břidlic investují.



Bezprecedentní jednání o těžbě ropy z břidlic se mezi americkými těžaři suroviny a zástupci OPEC konalo i loni, rovněž v rámci energetické konference CERAWeek.





V zájmu zvýšení cen ropy na světovém trhu OPEC v čele se Saúdskou Arábií a nečlenským Ruskem omezuje těžbu ropy už od ledna loňského roku. Díky tomu se ceny ropy letos poprvé od roku 2014 vyšplhaly nad 70 dolarů za barel.Američtí těžaři se dohody kartelu OPEC a dalších velkých producentů o omezování těžby neúčastní. Jejich těžba se přitom dál zvyšuje, takže tyto firmy úsilí signatářů dohody výrazně podkopávají. Podle dnešní zprávy Mezinárodní agentury pro energii (IEA) by Spojené státy mohly vytlačit Rusko z pozice největšího producenta ropy na světě už letos, nejpozději v příštím roce.