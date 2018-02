Praha poprvé po třech dnech v zeleném, tahounem předvýsledková Erste

Pražská burza dnes obrátila a poprvé po třech ztrátových obchodních dnech zakončila seanci v zeleném. Index PX dnes vyrostl o 0,88 % na 1111,12 bodu. Z pražských blue-chips se nedařilo třem akciovým titulům: Fortuna (181 CZK, -1,09%), Pegas Nonwovens (902 CZK, -0,88%) a Stock (83 CZK, -0,12%) Spirits. Zbytek větších emisí zakončil dnešek v zeleném. Nejvíce Praze k růstu pomáhala Erste, která ve středu zveřejní výsledky za uplynulé čtvrtletí.

ČEZ vyrostl poté, co premiér v demisi Andrej Babiš Lidovým novinám řekl, že vedení energetické společnosti by mělo dozorčí radě vysvětlit prodej svého bulharského majetku firmě Inercom. babiš také dodal, že od počátku manažery ČEZ za jejich počínání na Balkáně kritizoval, jejich transakce považuje za nevýhodné, netransparentní a podivné. ČEZ přitom 22. února informoval, že dozorčí rada vyslovila souhlas s prodejem bulharských aktiv do rukou společnosti Inercom.

Akcie energetiky rostly dnes poprvé po čtyřech ztrátových seancích za sebou. Energetika dne soznámila, že její dceřiná firma ČEZ ESCO uspěla ve výběrovém řízení a bude se tři roky starat o energetiku a zajišťovat provozní údržbu opavského závodu nadnárodní společnosti Teva, jednoho z nejvýznamnějších světových výrobců léků.

Ještě více než ČEZu (510 CZK, 1,09%) se dnes dařilo petrochemické společnosti Unipetrol (378,5 CZK, 1,20%). Ta dnes přitom oznámila, že odstavila provoz na hydrokrakovací jednotce v areálu Záluží u Litvínova. Důvodem je krátkodobé přerušení dodávek kyslíku. Na plný výkon najede jednotka znovu ve čtvrtek. Většinový vlastník Unipetrolu, skupina PKN Orlen (93,9 PLN, 0,97%), rovněž dnes oznámila, že podepsala smlouvu s ministerstvem financí o koupi nejméně 53procentního podílu v menší, rovněž státem ovládané konkurenční společnosti Grupa Lotos (54,96 PLN, 3,11%).

Finanční detaily transakce nebyly zveřejněny. Sloučená skupina by mohla mít prospěch z úspor v retailové síti v Polsku, protože by se jí mohlo podařit optimalizovat tok produktů z provozů obou firem na severu a na jihu Polska, podotýká analytik Patria Finance Ondřej Martínek.

Dařilo se také finančním titulům. Erste Bank (1000 CZK, 1,90%), která ve středu zveřejní hospodářské výsledky za loňské čtvrté čtvrtletí, stoupla dokonce o necelá 2 procenta. Rostl také evropský bankovní sektor, index STOXX Europe 600 Banks přidával v 16:44 zhruba 0,5 procenta.

Objem obchodů s akciemi na pražské burze za dnešní den je 0,491 mld. Kč. Průměrný objem obchodů za poslední rok je 0,556 mld. Kč. Burzy v regionu se v podvečer obchodovaly smíšeně. Polský WIG 20 rostl o 0,48 % a rakouský ATX o 0,28 %. Maďarský akciový index BUX ale ztrácel 0,5 %.