BlackRock: Kryptoměny nebudou hned tak součástí investičního mainstreemu. Musí projít mnoha změnami

Analytici největšího světového správce aktiv, kterým je s 6,3 bilióny USD společnost BlackRock, míní, že investice do kryptoměn jsou pouze pro ty investory, kteří mají žaludek na to, že mohou přijít o celou svou investici.Analytici společnosti sice připouštějí, že s největší pravděpodobností časem, až jakožto aktivum vyzrají, mohou být celkem široce využívány, ale zatím se v žádné dohledné době rozhodně nepřiřadí do množiny investičního mainstreemu.Volatilita kryptoměn je zatím nevídaná a nefungují jako ochrana proti propadu akciových trhů i přes jejich přirozenou velmi nízkou korelační podstatu se všemi tradičními druhy aktiv. Kryptoměny nedokážou žádným způsobem chránit portfolio investorů před silnými propady akciových trhů, které přicházely například v srpnu 2015 nebo nedávno na začátku února tohoto roku.Podle analytiků BlackRock budou muset kryptoměny ujít ještě dlouhou cestu a projít mnoha technologickými a regulačními změnami, než budou vpuštěny či zařazeny do běžných investorských portfolií.