Morgan Stanley jdou proti všem a vydávají býčí výhled pro dluhopisy

Analytici Morgan Stanley se vydali opačným směrem od svých hlavních konkurentů a vydali býčí výhled pro dluhopisy . Podle jejich mínění výprodej, který započal loni v září a vrcholil letos v lednu, již končí. Tento výprodej a s ním spojený růst výnosů zjitřil náladu na akciových trzích po letech nerušených růstů. Analytici banky nevěří, že další normalizace dolarové měnové politiky dokáže dále zvyšovat dluhopisové výnosy, které se během relativně krátké doby několika málo měsíců zvedly o celou jednu třetinu respektive 1%.Analytici banky stále věří v atraktivitu dluhopisů na delším konci výnosové křivky. Tým věří, že stávající úroveň spreadu mezi 2letými a desetiletými US dluhopisy se sníží oproti stávajícím 92 bazickým bodům.Komentář přichází pouhý den před prvním dlouho očekávaným vystoupením nového šéfa Fedu Jeroma Powella, od kterého si všichni slibují náznaky dalšího postupu centrální banky pod novým šéfem. Postoj Morgan Stanley naznačuje, že tým banky věří v opatrnější přístup nového vedení k otázkám nastavení měnové politiky.Mnozí analytici a uznávaní experti z oboru v minulých dnech vyjádřili svá přesvědčení, že dluhopisy vstoupil do svého medvědího trendu, který de facto ukončil 30leté býčí období. Výnosy klíčových amerických 10letých dluhopisů by měly dále růst směrem nad 3% s možným posunem až ke 4% a výše, což bude mít silně negativní důsledky pro akciové trhy.