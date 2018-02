Ruská střední třída objevuje soukromou zdravotní péči

Přetížení veřejného zdravotnického systému a náklady na péči v zahraničí stimulují poptávku po západní medicíně.

Více než 26 let po kolapsu Sovětského svazu se ruská střední třída snaží v životním stylu vyrovnat zvyklostem, které jsou běžné ve zbytku Evropy. Zejména té západní. Globální maloobchodní řetězce zaplnily ruské obchody zbožím a zahraniční značky automobilů se prohánějí ruskými městy.

Cestování do jiných zemí už také není pouze pro nejbohatší elity a jen ti, co se opravdu nebojí, tráví víkendy v přeplněných moskevských obchodech nábytkářského řetězce IKEA. Ale to není všechno. Ruská střední třída objevuje také soukromou zdravotní péči, což je nebývalá příležitost pro zahraniční investory.

Osmisetmiliardový trh

Tamní trh se zdravotní péčí představuje roční obrat ve výši 39 miliard dolarů (přes 800 miliard korun). Většinu však spolknou veřejní poskytovatelé péče a státem provozovaný systém zdravotního pojištění. I po téměř třiceti letech jde stále o sovětské dědictví.

Dnes je však celý systém značně přeregulovaný a podfinancovaný. Tak například počet nemocničních lůžek v přepočtu na deset tisíc obyvatel se snížil z 137 v roce 1990 na 84 v roce 2015. Klinik se v současnosti v Rusku nachází kolem 23 tisíc, zatímco na počátku 90. let to bylo o dvanáct tisíc více. Informoval o tom list Financial Times s odkazem na zprávu poradenské společnosti KPMG.

Rusové žijí déle a mají méně dětí. Ministr hospodářství Maxim Oreškin počítá s tím, že se během příštích šesti let zmenší objem pracovní síly o téměř deset procent. To bude stupňovat tlak na veřejné rozpočty a tím pádem „poroste riziko, že se sníží kvalita a dostupnost zdravotní péče,“ stojí mimo jiné ve zmiňované zprávě.

Jenže ve stejném momentu vyžaduje ruská střední třída stále častěji ve zdravotnictví západní standardy, stejně jako u každého jiného zboží. Není proto žádným překvapením, že výdaje na soukromou péči se během posledních patnácti let zvýšily hned desetinásobně. Dnes se podílejí na celkových výdajích na zdravotnictví z jedné třetiny. Více než půl milionu Rusů také každý rok kvůli operaci nebo léčbě vycestuje do zámoří.

Monopol, který se drolí

Tento vývoj dramatickým způsobem poznamenal trh soukromé péče, který je ovládán prakticky jedinou skupinou provozující kliniky a nemocnice. „Bereme si to nejlepší ze státního systému a současně k tomu přidáváme to nejlepší z Evropy a Spojených států. Tím se snažíme vybudovat systém prakticky nový,“ řekla listu Financial Times Elena Bursilovová, výkonná ředitelka Medsi Group, největší soukromé společnosti poskytující zdravotní péči v Rusku, provozující kolem čtyřiceti klinik.

Medsi patří největšímu ruskému konglomerátu Sistema, který v Rusku ovládá byznys s mobilními telefony nebo také obchod se zbožím pro děti. Medsi je podle odhadů analytiků pravděpodobně nejcennějším aktivem celé skupiny Sistema.

„Na federální úrovni se dá říci, že máme monopol co do poskytování vysoce kvalitní a kompletní zdravotní péče po celé zemi,“ uvedl Artem Sirarzudinov, viceprezident Sistemy. „Naším jediným konkurentem je státní zdravotní péče,“ dodal.

Získat takové postavení na trhu ovšem nebyla úplně levná záležitost. Medsi před dvěma lety postavila v Moskvě moderní nemocnici, která stála 760 milionů dolarů (pře 1,5 miliardy korun). Během letošního roku plánuje otevřít další čtyři. Investice se ovšem vyplácejí. Tržby společnosti rostou každý rok o třicet procent.

Přineseme světovou péči domů

To je silnou motivací pro další společnosti, které by si z ruského zdravotnického trh rovněž chtěly uříznout svůj krajíc. Jednou z nich je Chaika, která v ruské metropoli provozuje pětici nemocnic. Jiná společnost, Mother and Child, se zase soustředí na služby v oblasti asistované reprodukce, porodnictví a poporodní péče. V Rusku má na 34 klinik a jen mezi lety 2014 a 2016 její zisk vzrostl o více než 70 procent.

Nicméně Medsi chystá velkou ofenzívu. Příští rok chce na samém okraji Moskvy otevřít jakýsi medicínský park, v němž budou moci své kliniky a nemocnice provozovat zahraniční společnosti včetně zahraničního personálu. „Přineseme Rusku špičkové lékaře z celého světa, čímž zasáhneme zdravotnickou turistiku do slabin,“ řekl Sirarzudinov. Podle něj už Medsi vyjednává s několika společnostmi v USA, Evropě a Jižní Koreji. „Péče u nás vyjde laciněji a bude dostupná širšímu počtu pacientů,“ dodal.

Jenže rozsáhlé investice tohoto typu mohou být poměrně riskantní. Mnoho Rusů, kteří za zdravotní péčí cestují do zahraniční, je často skeptických ohledně kvality domácí péče, lhostejno, o jak moderní technologii se opírá. Nicméně s tím, jak má vláda stále větší potíže s financováním zdravotnictví, jak rostou nároky na péči, a jak bohatne střední třída, zdravotnictví v Rusku se zdá být velice perspektivním byznysem.

