Pokles akcií z počátku února je jen malá ukázka pádu, který nás možná čeká již v blízké budoucnosti

Investoři na akciovém trhu v USA byli v posledních měsících zvyklí na nepřetržitý růst akcií při téměř nulovém kolísání hodnot akcií - volatilitě. V praxi to znamenalo, že akcie rostly několik měsíců bez 5% korekce a každý menší pokles byl agresivně skupován. Investoři zároveň prodávali volatilitu přes index VIX (přes futures, resp. ETF, které sledují VIX jako podkladové aktivum), jenž byl dlouhodobě a uměle udržen kolem úrovně 10. Tento trend však skončil v lednu tohoto roku a na trh najednou přišla nevídaná volatilita.

Index VIX (počítá se přes call a put opce – zjednodušeně platí, že čím je vyšší, tím se očekává větší kolísání akciového trhu v příštích 30 dnech, což většinou znamená pokles akcií) vzrostl během několika dnů až o více než 300 %. Tím „vystopoval“ z trhu všechny, kteří prodávali volatilitu přes tento index. Mnohé velké fondy a manažeři, kteří obchodovali volatilitu a spoléhali se na to, že velké pohyby už nevidíme, ztratili obrovské peníze.

Zároveň jsme viděli prudký propad v akciích. Index S&P 500 spadl během několika dnů až o 10 %. 200denní klouzavý průměr však vydržel a akcie vymazaly polovinu ztrát, přičemž stále platí dlouhodobý růstový trend.

Index VIX však nyní zůstává nad hodnotou 20, což může značit stále vyšší volatilitu, než tomu bylo doposud, když se obchodoval kolem, resp. dokonce i pod úrovní 10 bodů. Někteří analytici však stále zůstávají v býčí náladě a doporučují využít aktuální propad pouze na nákup akcií. Druhá polovina ekonomů si myslí, že to, co jsme zažili v únoru, je jen malá předzvěst toho, co nás ještě čeká, a proto očekávají další pokles akcií.

Situace je ale dále více než zajímavá. USA stále rostou dobrým tempem a finanční podmínky zůstávají uvolněné. Nižší daně a vysoké „buybacky“ podporují akcie i do budoucna.

Na druhé straně jsou tu obavy o obrovský dluh USA, který by měl ještě raketově narůst (kvůli fiskálním stimulům prezidenta Donalda Trumpa). Je pravděpodobné, že výnosy dluhopisů v USA budou pokračovat v růstu. Zatím se zdá, že výnos 10letého dluhopisu okolo 2,85 % je pro akcie problém a pokud by výnosy pokračovaly nad úroveň tří procent, mohlo by to mít zásadní dopad na akciové trhy. Navíc jsou akcie podle většiny metrik výrazně nadhodnocené a byla by zdravá korekce.

Volatilita by proto mohla přetrvat i v dalším období. A to je samozřejmě velká příležitost pro obchodování.

Více zpráv k tématu Investice do akcií