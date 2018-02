ECB je připravena změnit svou komunikaci ohledně nastavení měnové politiky

Záznam z lednového jednání ECB potvrdil naše přesvědčení, že centrální banka je připravena změnit svou komunikaci ohledně budoucího nastavení měnové politiky.

Do hry ještě může vstoupit personální výměna ve vedení bankovní rady. Současného viceprezidenta V. Constancia nahradí v květnu španělský ministr financí L. de Guindos. V červnu příštího roku končí mandát hlavnímu ekonomovi banky P. Praet a obměnu v listopadu zakončí současný šéf ECB M. Draghi. Obsazením postu viceguvernéra kandidátem z jižní části eurozóny nahrává německému kandidátovy na post nového guvernéra J. Weidmannovi. Výběr členů do bankovní rady je totiž založen spíše na politických hrách, než na osobních schopnostech. Podle nepsaného pravidla by tak v nejužším vedení centrální banky měli sedět zástupci největších zemí měnové unie a po guvernérech z Itálie, Francie a Nizozemska je pro zachování rovnováhy vhodný čas pro Německo. Na druhou stranu J. Weidmann je známý svým kritickým postojem k nekonvenčním nástrojům ECB, které centrální banka zavedla v době krize, a jeho jestřábí pohled může být problematický pro ostatní země eurozóny, které si nevedou tak dobře jako německá ekonomika . Právě pro ně může být rychlejší utahování měnové politiky tou největší hrozbou v následujících letech a zasadí se o to, aby Weidmann nezasedl v čele ECB.