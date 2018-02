Euro letos poroste, ECB bude ustupovat od své stimulace

Podle analytiků by letos euro mohlo posílit k dolaru k úrovním kolem 1,3 USD a to především v souvislosti s očekávaným snižováním stimulace ze strany ECB. Trh očekává postupný útlum programu QE. Analytici se nyní začínají zaměřovat už na otázku dalšího vývoje sazeb.Včerejší minutes ECB naznačily očekávání rychlejšího postupu inflace Silnější euro by ale mohlo zamíchat s reálným vývojem inflace , což by mohlo následně přinést změny ve vývoji měnové politiky.ECB očekává růst ekonomiky eurozóny v tomto roce o 2,3%.

