Hosp: 5 důvodů pro růst kryptoměn v roce 2018. Bitcoin posílí o 150%. Celkově je prostor pro 7-8násobný růst sektoru

Julian Hosp patřící mezi důležité popularizátory a zastánce kryptoměn míní, že rok 2018 bude pro ně opětovně úspěšným. Své očekávání opírá především o 5 hlavních důvodů.1) Změna měřítka respektive využitelnosti bitcoinu Bitcoin je podle Hospa jednoznačně nejdůležitější kryptoměnou s aktuálním podílem na celkové tržní kapitalizaci kolem 40%. Podle jeho mínění dominance bitcoinu poroste směrem k 75%. Jeho cena by letos mohla růst o cca 150%. Hlavním problémem bitcoinu je relativně pomalé vypořádávání transakcí a jejich omezený počet za určenou časovou jednotku a s tím spojené vysoké transakční poplatky. Podle Hospa se objevuje několik zajímavých možností, řešení či projektů, jak se vypořádat s omezeními bitcoinu v tomto ohledu. Pokud se je podaří uspokojivě vyřešit, což se nyní zdá, tak se výrazným způsobem vrátí do hry praktičnost samotného bitcoinu , což zvýší jeho atraktivitu. Velké naděje v tomto ohledu vkládá Hosp především do projektu Lightning Network společnosti Blockstream.2) Větší a důvěryhodnější ICO.Na trhu se objeví velké důvěryhodnější respektive serióznější projekty navázané na ICO tedy na navýšení kapitálu přes prodej mincí. To samo o sobě bude zvyšovat obecnou míru důvěry v rámci sektoru a také zvyšovat zájem investorů o samotní měny.3) RegulaceČím větší bude regulace, tím "normálnější" budou investice do stále relativně nového sektoru z pohledu běžných investorů a především pak z pohledu institucionálních investorů, kteří se zatím kryptoměnán spíše vyhýbají. Zkušenosti z Jižní Koreje či Austrálie už ukázaly, že pokles po oznámení větší regulace je pouze krátkodobý a z dlouhodobějšího pohledu je regulace vnímána spíše pozitivně.4) Rozmach praktického využitíHosp pro rok 2018 očekává bouřlivý rozvoj projektů praktického využití kryptoměn . Jen malé množství projektů se ujme, ale i to málo bude zajímavé a podpoří celkový zájem o sektor.5) Institucionální investořiHosp očekává masivnější zapojení institucionálních investorů do hry. Doposud se odhaduje, že jejich angažovanost v celém sektoru se pohybuje kolem 10-12 mld. USD při celkové tržní kapitalizaci kolem 500 mld. USD . Pokud by se letos zapojil do hry obdobný objem institucionálních investic mohla by se celková tržní kapitalizace klidně navýšit o 100%.Podle Hospa má každý z 5 zmíněných faktorů potenciál navýšení celkové tržní kapitalizace o cca 50 - 100 možná dokonce až 200%. Kombinací faktorů se pak možný růst dále násobí. Hosp vidí celkový potenciál celého sektoru na úrovni 7-8násobku stávajícího stavu.