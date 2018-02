Británii ve velkém opouští občané EU. Brexodus, píší tamní média

Z Velké Británie odešlo za jediný rok 130 tisíc obyvatel Evropské unie. To je nejvíce za poslední desetiletí. Za stejné období se do země přistěhovalo 220 tisíc lidí z EU, i to je ale dlouhodobé minimum.

Z Evropské unie přibylo ve Velké Británii během dvanáctiměsíčního období do loňského září 90 tisíc osob. Jde o meziroční pokles o 75 tisíc lidí. Informoval o tom zpravodajský portál BBC s odvoláním na údaje zveřejněné britským statistickým úřadem (ONS).

Počet příchozích z EU se dostal na nejnižší hodnotu od roku 2012. Britská média začala trend nazývat "brexodus" v návaznosti na často používaný "brexit", označující odchod Británie z Unie. Podle statistiků ale není brexit jediným důvodem pro nízký počet evropských imigrantů.

"Brexit by jistě mohl být faktorem, který ovlivňuje rozhodování lidí o tom, jestli se do Velké Británie přistěhují, nebo ne, ale právě ten proces rozhodování je komplikovaný a může být ovlivněn mnoha různými důvody," uvedla vedoucí oddělení migrační statistiky ONS Nicola Whiteová.

Ze země také odchází víc Britů, než se jich vrací. Naopak přichází čím dál více imigrantů ze zemí mimo Evropskou unii. Za uvedené období se přistěhovalo 285 tisíc lidí z těchto států, naproti tomu odešlo 80 tisíc. Příbytek je nejvyšší za posledních šest let.

Do hlasování o brexitu přicházelo do Británie stabilně 240 až 280 tisíc lidí z Evropské unie ročně. Od referenda v červnu roku 2016 zaznamenávají statistici nepřetržitý pokles.

Více zpráv k tématu Velká Británie