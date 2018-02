Odchod ČEZu z Bulharska akciemi nepohnul. Pražská burza jinak opět ve ztrátě

Prakticky bez povšimnutí nechaly dnes akcie energetiky ČEZ informaci, že rada polostátního gigantu odsouhlasila dohodu o prodeji zbytku bulharských aktiv. Kupujícím je bulharská společnost, o čemž se už nějakou dobu spekulovalo. Částka, za kterou ČEZ fotovoltaickou elektrárnu a další majetek v Bulharsku prodává, ale známa není. Energetiky, především však akcie finančních institucí VIG (689,5 CZK, -2,06%) a Erste (995,2 CZK, -0,48%) tlačily pražskou burzu do červeného. Index PX v závěru oslabil o 0,26 % na 1108,30 bodu, a po středeční zelené výjimce tím navazuje na týdenní ztráty.

Balík prodávaných sedmi bulharských firem ČEZu (510 CZK, -0,10%) tvoří CEZ Bulgaria, CEZ Elektro Bulgaria, CEZ Razpredelenie, CEZ Trade Bulgaria, CEZ ICT Bulgaria, Free Energy Project Orešec a Bara Group. ČEZ dnes kromě toho uvedl, že nabídka společnosti Inercom je výrazně nad tržní hodnotou prodávaných aktiv stanovenou nezávislým oceněním, přičemž výsledná cena překračuje hodnotu vstupní investice.

Prodejní cena známá není, hlavní analytik Patria Finance Tomáš Sýkora předpokládá, že šlo o více než 300 milionů EUR. Při ceně v blízkosti 8,4 mld. Kč (zhruba 330 milionů EUR) by to znamenalo 5,6 násobek EV/EBITDA, což je relativně nízká hodnota jak v porovnání s tímto údajem u samotného ČEZu, tak u evropských distributorů elektřiny. Je však třeba vzít v potaz nestabilní politické i regulatorní prostředí v jednom z nejmladších členů Evropské unie, podotýká Sýkora. Analytik také očekává kladný dopad do výsledovky ČEZ v řádu nízkých stovek milionů Kč.

Kromě toho dnes ČEZ oznámil, že plánovaná odstávka prvního bloku JE Temelín by měla skončit 4. března. Ten den by měl temelínský blok již vyrábět elektřinu na částečný výkon.

Pokud jde o vývoj dalších pražských blue-chips, tak finanční sektor byl rozpolcen mezi zisky a ztrátami. Rakouským titulům se sice nevedlo, Komerční banka (929 CZK, 0,22%) a Moneta Money Bank ale zažily úspěšný den. Dařilo se také likérce Stock (82,3 CZK, 0,37%).

Zbytek pole však s výjimkou tří stagnujících titulů (Kofola, Pegas (914 CZK, 0,00%) a telekomunikace) skončil v červeném. Nevedlo se akciím Philip Morris (1 6700 CZK, -1,42%) a ztrátový den zažil také Unipetrol (376 CZK, -0,79%).

Makroekonomická data dnes chyběla. Západoevropské burzy klesaly, záplava pozitivních firemních výsledků totiž nedokázala změnit negativní náladu, která přišla ve středu z USA a dnes ráno Asie. Wall Street se dnes odpoledne ale vzpamatovala a po dvou dnech ztrát otevřela růstem.

V regionu se v podvečer obchodovalo smíšeně, polský index WIG 20 byl na zelené nule, rakouský index ATX v podvečer ztrácel 0,9 procenta a maďarský BUX více než 1 procento.