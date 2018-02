Americké akcie nakonec o všechny svoje včerejší zisky přišly (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Pochybností ohledně potenciálního kupce bulharských aktiv ČEZ, Innercomu, existuje stále mnoho.

V Unipetrolu došlo ke změnám ve složení představenstva a dozorčí rady.

Evropské akcie by měly dnešní obchodování zahájit strmým poklesem.

Spojené státy dnes zveřejní pravidelné čtvrteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Budou publikovány i některé předstihové ukazatele. Indikátorů sentimentu se dočkáme i ve Francii, v Německu institut Ifo oznámí podnikatelskou důvěru. ECB zveřejní zápis ze svého posledního měnově-politického zasedání.

Své hospodářské výsledky dnes v USA zveřejní například výrobce výpočetní techniky Hewlett Packard. V Evropě je reportujících společností o poznání více, a to například pojišťovna Axa, dodavatel technologií do automobilového odvětví Valeo, banky Barclays či KBC nebo telekomunikační společnosti Deutsche Telekom a Telefonica.

Société Générale zvýšila doporučení pro akcie německé pojišťovny Allianz na Držet. Zároveň nově doporučuje nakupovat akcie německého výrobce motorů MTU Aero Engines.

Obchodování na zámořských trzích

Americký index S&P 500 včerejší seanci otevřel v plusu a postupně připisoval další zisky. I zveřejněný zápis z posledního zasedání Fedu mu pomohl svůj výkon vylepšit a 1,5 h před závěrečným gongem posiloval o velmi slušných 1,2 %. Nicméně v poslední části obchodování se svezl na horské dráze strmě dolů a uzavřel seanci se ztrátou 0,6 %. V červeném zakončily všechny hlavní sektory. Nejhůře se dařilo realitním developerům, kteří odepsali 1,8 %.

Výprodeje na americkém kontinentu se přelily i do asijsko-pacifického regionu. O jedno procento padají akcie obchodované v Japonsku nebo Hongkongu, v případě ostatních burz se jedná o ztráty zhruba okolo půl procenta. Po oslavách nového lunárního roku se ke svým stolům vrátili čínští obchodníci, kteří doháněli zisky ostatních asijských parketů z předchozích dnů. Index CSI 300 tak uzavřel o 2,2 % výše. Druhým zeleným ostrůvkem se stal australský trh, kde si index polepšil o 0,1 %.

Evropské futures ukazují na výprodeje na počátku dnešní seance. K prodejním pokynům by měl nejspíše přispět i německý Ifo index, kde se očekává jeho pokles. Naopak zápis z posledního zasedání ECB by trhy příliš ovlivnit neměl. Zásadní také budou hospodářské výsledky reportujících firem.

ČEZ

Dnešní jednání dozorčí rady ČEZ by mohlo rozhodnout o prodeji svých aktiv v Bulharsku. Rozhodnutí mělo padnout již na konci ledna, ale dozorčí rada si vyžádala třetí posudek ceny prodeje. Zároveň si nechala čas na prověření, zda ve výběrovém řízení bylo přistupováno ke všem zájemcům férově. To nyní zpochybňuje jeden ze zájemců Energo-Pro, když ČEZ nyní vyjednává exkluzivně s bulharskou společností Innercom. V případě této firmy však existují obavy ohledně financování celé transakce. Hodnota aktiv Innercomu je zhruba 1,3 mld. CZK, což je asi sedmina hodnoty bulharského ČEZ. Zaslaný dopis společností Energo-Pro dozorčí radě ČEZ obsahuje i analýzu poradenské firmy BDO, která uvádí, že Innercom podle svých účetních výkazů neměl dostatečné vlastní zdroje pro financování transakce ani jakékoliv zkušenosti s vedením řádově tisíce zaměstnanců. Podle BDO jde v případě pravdivosti těchto informací o významný zásah do transparentnosti a důvěryhodnosti celého prodeje, kde hrozí, že bulharská firma může být jen prostředníkem, aby skuteční kupující a původ jejich zdrojů mohli zůstat skrytí, uvádí dnešní Hospodářské noviny.

Unipetrol

Novým členem představenstva Unipetrolu se stal Tomasz Wiatrak, který na novém postu bude působit od 1. března 2018. Ke změnám došlo i ve složení dozorčí rady, kde do funkcí náhradních členů dozorčí rady byli zvoleni Wioletta Kandziaková, Janusz Jakub Szurski a Robert Harasimiuk. S účinností ode dneška se stal novým předsedou dozorčí rady Zbigniew Leszczyński.