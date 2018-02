Vláda projednává důležité zákony: Povinnou školku a ztrátu mandátů

Od ranních hodin zasedá kabinet Andreje Babiše. Ministři mají projednat hned několik důležitých zákonů. Vláda by chtěla navrhnout třeba změnu služebního zákona, aby uvolnila pravidla pro přijímání a odvolávání náměstků ministrů. Projedná také návrh poslanců ODS zrušit povinný poslední rok ve školce. Podle Andreje Babiše má služební zákon nedostatky. Noví ministři si nemohou vyměnit náměstky, se kterými nejsou spokojeni. Předseda hnutí ANO už dříve řekl, že státní tajemníci a náměstci jsou těžko odvolatelní, i když někteří na ty funkce profesně nemají a státní tajemníci mají de facto větší pravomoci než ministr. Postup vlády má své kritiky. Například iniciativě Rekonstrukce státu se nelíbí jak je novela projednávána. Podle ní se nekonala široká diskuze veřejnosti. Zákon přijala minulá vláda v roce 2014, účinný je od 1. ledna 2015. Česko na podobnou legislativní úpravu čekalo přes 10 let. Na jednání vlády je i návrh poslanců převážně z řad ODS, kteří chtějí změnit školský zákon a zrušit povinný poslední rok předškolního vzdělávání. Poslanci navrhují také zrušit povinnost pro školky přijímat i dvouleté děti. Vláda jedná také o návrhu, který by stanovil nová pravidla pro lobbisty. Ti by nově byli registrovaní a měli by snazší přístup do sněmovny a senátu. Museli by ale zveřejňovat zprávy o svých schůzkách s politiky.

Komunističtí poslanci předložili návrh ústavního zákona, který by umožnil zákonodárce zbavit mandátu. O ten by přišel v den, kdy by byl pravomocně odsouzen k nepodmínečnému trestu odnětí svobody za úmyslně spáchaný trestný čin. Nemohla by se tak opakovat situace, kdy se Roman Pekárek stal poslancem a musel nastoupit do výkonu trestu.

Komunisté Zdeněk Ondráček a Stanislav Grospič také navrhli změnu trestního řádu, aby byli lidé více motivováni k oznamování korupce.

Vláda také projednala třeba zprávu ministerstva obrany o průjezdech a přeletech jednotek cizích ozbrojených sil přes území České republiky v druhém pololetí loňského roku a o cvičení českých vojáků v zahraničí.