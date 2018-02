Zápis ze zasedání Fedu může dát trhům nový impuls – i ten k výprodejům (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Dukovanské jaderné bloky jsou připraveny na provoz dalších minimálně 20 let.

Premiér v demisi Andrej Babiš nadále odmítá vyšší zdanění bankovního sektoru, které navrhuje KSČM s částí ČSSD. Navrhované zvýšení by mělo být ze současných 19 % na 24 %.

Evropské akcie by měly dnešní obchodování zahájit poklesem.

V hlavních světových ekonomikách budou zveřejněny předstihové ukazatele PMI z výrobního sektoru i sféry služeb. Spojené státy nabídnou i prodeje stávajících domů a důležitý zápis z posledního zasedání americké centrální banky.

Své hospodářské výsledky dnes v USA zveřejní například dodavatel elektronických součástek Synopsys či výrobce navigačních systémů Garmin. V Evropě to bude o poznání více firem jako švýcarský těžař Glencore, rakouská rafinérie OMV či francouzský telekomunikační operátor Orange.

Société Générale snížila doporučení pro akcie britské banky HSBC na Držet.

Obchodování na zámořských trzích

Jediným americkým sektorem, který si včera polepšil, byly informační technologie. Akcie těchto společností si připsaly čtvrt procenta. Ostatní odvětví uzavřela úterní obchodování se ztratámi, z nichž největšími trpěly maloobchodní řetězce, které propadly o 2,3 %. Na tomto výsledku se nejvíce podepsaly akcie Walmartu, které přišly o více jak 10 % v reakci na neuspokojivé výsledky hospodaření. Index S&P 500 si celkově pohoršil o 0,6 %.

V asijsko-pacifickém regionu zůstávají stále zavřené čínské trhy. Naopak se po odmlce ke svým stolům vrátili obchodníci na Tchajwanu a ve velkém shromažďovali pokyny k nákupům, což se promítlo na růstu tamního indexu o 2,8 %. Hongkongský parket přidal 1,5 % a přes jedno procento se přehouply i indexy v Jižní Koreji nebo Singapuru. Zisky přidávaly i ostatní burzy.

Dnes budou investoři soustředit svoji pozornost na zápis z posledního zasedání Fedu. V kontextu nejnovějších inflačních čísel, která překvapila vyšší dynamikou růstu, by známky rychlejšího zpřísňování měnové politiky mohly vést k opětovnému růstu dluhopisových výnosů, což by bylo negativním signálem pro akciové trhy. I proto by obchodní aktivita mohla být během dneška o něco vlažnější. Přílišný optimismus ani nenaznačují futures na evropský index Stoxx 50, které ukazují na pokles akciových titulů na počátku dnešní seance.

ČEZ

Ředitel divize energetika a člen představenstva ČEZ Bohdan Zronek uvedl, že čtyři stávající jaderné bloky elektrárny v Dukovanech budou v provozu minimálně dalších dvacet let. Jeho komentář tak může být určitou odpovědí na slova předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové, která v pondělí uvedla, že čeští politici budou muset řešit tlak na dřívější odstavení bloků zmíněné elektrárny, a to až o 10 let. Dle Bohdana Zronka společnost do elektrárny investovala přes 18 mld. CZK, bloky prošly velmi pečlivými bezpečnostními prověrkami a jaderné palivo by tak měly štěpit ještě nejméně 20 let.

Ředitel dukovanské elektrárny Miloš Štěpanovský uvedl, že letošní odstávky všech čtyř bloků by měly celkově trvat 230 dnů, což je oproti loňskému roku, kdy v součtu trvaly 500 dní, výrazné zlepšení jejich provozu. V roce 2019 by se pak měly zkrátit o další tři měsíce. Zahájení první letošní odstávky je naplánované na 10. března, kdy by druhý blok měl stát 55 dní. Během první poloviny letošního roku bude odstaven ještě první blok, zbývající by měly přijít na řadu na podzim.

S vyšším využitím jaderných bloků počítáme i v naší aktuální analýze. Pro akcie ČEZ držíme doporučení Koupit s cílovou cenou 542 CZK.