Goldman Sachs: Americká fiskální politika vstupuje na neprobádané území

Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa by se neměla příliš spoléhat na to, že daňová reforma bude pro tamní ekonomiku dlouhodoběji oporou. Naznačila to banka Goldman Sachs, která upozornila nebezpečí rostoucích výdajů a zadlužení Spojených států. Federální fiskální politika vstupuje na neprobádané území, uvedl také americký bankovní dům ve sdělení klientům.

Řada amerických firem už v souvislosti s nižšími firemními daněmi ohlásila investiční plány a plány na zvýšování odměn. „Goldmani“ ale varují, že ekonomické stimuly spojené s daňovou reformou by mohly brzy zeslábnout. Ještě v letošním roce by měla fiskální expanze „přihodit“ k hospodářskému růstu největší světové ekonomiky zhruba 0,7 procentního bodu a v příštím roce 0,6 procentního bodu. „Potom ale pravděpodobně skončí,“ stojí podle CNBC ve zprávě, kterou banka v neděli rozeslala klientům.

„Když v minulosti ekonomika posilovala a dluhová zátěž se zvyšovala, odpověděl Kongres zvyšováním daní a snižováním výdajů. Tentokrát se stal opak,“ napsali analytici americké banky podle agentury Bloomberg.

Americké ministerstvo financí již oznámilo, že jenom letos si bude muset půjčit téměř jeden bilion dolarů. V nadcházejících letech by to mělo být ještě víc. Výpůjčky jsou sice nejlevnější v historii, do nekonečna to ale tak dělat nelze, podotýká banka, už jenom kvůli tomu, že výpůjční náklady se začaly zvyšovat. V této souvislosti, a také vzhledem k rostoucím americkým výnosům, by tak Spojeným státům mohly stoupnout náklady na splácení dluhu.

Rozpočtový úřad amerického Kongresu odhaduje, že současná úroveň federálního dluhu v poměru k hrubému domácímu produktu činí zhruba 77 procenta. Pokud se bude jazýček fiskální politiky vychylovat i nadále, dosáhne tento poměr do roku 2021 zhruba 85 procent, varuje banka. Časem by se mohl přehoupnout přes 100 procent, což by Spojené státy dostalo fiskálním pohledem do horšího postavení, než jaké měly ve 40. nebo 90. letech minulého století.

Na daňových škrtech, které se líbí firmám i části veřejnosti, leží ale jenom část viny, dodává také Goldman Sachs. Za neudržitelný nárůst výdajů nese zodpovědnost především plánované zvyšování mandatorních výdajů, jako jsou výdaje na sociální zabezpečení nebo programy Medicare a Medicaid.

Ekonomické efekty daňové reformy jsou přitom důležité i z politického hlediska. Trumpovým republikánům hrozí, že by mohli ztratit nadvládu v Kongresu, a podpora samotného Trumpa se ve většině průzkumů pohybuje pod 50 procenty. V zemi se letos konají průběžné volby a republikánská strana na ekonomické efekty daňové reformy silně spoléhá.

