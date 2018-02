ČEZ: Rozhodnutí o rozdělení společnosti během 2-3 let, tlaky na životnost JEDU, Rumunsko

O možné transformaci (rozdělení) ČEZu bude nejdříve jednat výbor pro jadernou energetiku a následně skupina ministrů ( průmyslu , financí, životního prostředí pro vedením premiéra). Finální rozhodnutí bude na vládě. Případné nové uspořádání/rozdělení ČEZu by mohlo zabrat 2-3 roky.Podle šéfky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové (SÚJB) bude v budoucnu tlak na dřívější odstavení jaderných elektráren. Podle Drábové budou tlaky na životnost jaderných elektráren na 40 let. To by znamenalo, že by se jaderná elektrárna Dukovany odstavila o 10 let dříve (2025-2027), než se nyní plánuje (2035-2037). Dřívější odstavení by bylo pro ČEZ negativní. Nyní nepředpokládáme, že by se to stalo, ale situaci budeme dále sledovat. Připomínáme také, že energetický mix si každý stát určuje sám. ČEZ podle denního tisku plánuje investovat do rumunských energetických sítí 1 mld. Kč (1,1 mld. Kč v r. 2016). ČEZ také nehodlá prodat rumunské větrné parky Fântânele a Cogealac. Investice a situace v Rumunsku je podle očekávání, nečekáme vliv na fundament společnosti.

