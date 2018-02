Babiš přiznal zdravotní problémy: Kolaps a převoz do nemocnice

Premiér v demisi Andrej Babiš bojuje se zdravotními potížemi, které podle jeho vlastních slov způsobil stres. Pracuje prý až 18 hodin denně a to se viditelně podepisuje na jeho zdraví. Trpí vysokým tlakem, praskla mu žilka v oku a musel si naordinovat zvolnění tempa a dovolenou. To vše jen krátce po večeři s prezidentem Zemanem a jeho manželkou, kterou absolvovali Babišovi v neděli večer v Průhonicích.

"Čau lidi, tak kolegové na mě začali už normálně řvát. Prý mám zvolnit nebo to nepřežiju a položím život za vlast," postěžoval si Babiš na svém oficiálním facebookovém profilu.

Své nadměrné pracovní tempo odůvodnil tím, že neví, jak jinak by měl funkci premiéra vykonávat. "Vstávám v 5:00, posílám první smsky kolegům v 5:30, v kanceláři začínáme v 6:30. Celý den mám jednání a schůzky. V pondělí jich bylo třeba 19 naplánovaných a do toho na mě dělají lidi přepadovky, že něco potřebují okamžitě vyřešit. Kolem 21:00 končím v kanceláři, ale ještě tak do 23:00 vyřizuju maily u sebe v Průhonicích. Než si vyčistím zuby a ulehnu do postele, je častokrát půlnoc. A každý den to samé," popsal podrobně svůj každodenní program

Nejen, že trpí migrénami a musel kvůli prasklé žilce v oku k očnímu, nedělní noc prý strávil u lékaře, kvůli extrémně vysokému tlaku. "Stoupl mi tlak tak, že jsem radši zajel do nemocnice. Tam mě do půlnoci vyšetřovali a dali mi nějaké prášky."

Andrej Babiš však není sám, koho dohnal pracovní stres. Jeho žena Monika se potýkala se zdravotními potížemi již v lednu a nedoprovodila svého muže ani k prezidentským volbám. Psali jsme ZDE. Možná i díky tomu si premiér v demisi naordinoval dovolenou na velikonoční období.