Z rozkvětu do krachu. Americké malé pivovary vadnou a trh s chmelem míří do hlubin

Prudké zpomalení růstu prodeje piva od malých, řemeslných pivovarů ve Spojených státech posílá trh se speciálními odrůdami chmele z nebývalého rozkvětu do krachu. Dopady začínají pociťovat i pěstitelé mimo USA a ceny některých odrůd důležité přísady pro výrobu piva prudce klesly ze svých vrcholů v letech 2015 a 2016, píše list Financial Times.



USA jsou předním světovým producentem a vývozcem chmele. Pěstitelé v USA i zahraničí v posledních letech zvýšili plochy osázené chmelem, protože rapidně rostl počet řemeslných pivovarů, což vyvolalo prudký nárůst poptávky po oblíbených aromatických odrůdách.





"Lidé (v odvětví chmele) jsou velmi znepokojeni; je to problém, který ovlivňuje každého," řekl FT generální ředitel obchodníka s chmelem 47hops Douglas MacKinnon. Jeho firma byla nucena loni požádat o ochranu před věřiteli, protože kupující nedodrželi své kontrakty a peněžní toky vyschly.Ceny mnoha odrůd chmele oblíbených mezi řemeslnými pivovary v poslední době prudce klesly. Například ceny odrůdy Citra, známé svým jemným květinovým a citrusovým aroma a chutí, se podle americké internetové chmelové burzy Lupulin Exchange snížila téměř o polovinu z původních 24 dolarů za libru (zhruba 990 Kč za kg). A podle burzy, která plánuje letos expandovat do Británie, je pokles cen všeobecný. Jiná odrůda Cascade se prodávala v letech 2015 a 2016 za šest až sedm dolarů za libru , nyní je to za 1,2 dolaru Hlavním problémem bylo náhlé zpomalení růstu trhu s pivem od řemeslných pivovarů, který ještě před několika lety rostl ročně dvouciferným procentním tempem. Trh se však nasytil a vzrostla také konkurence jiných alkoholických nápojů, což ovlivnilo trh, který v době vrcholu v roce 2014 rostl o 18 procent, loni růst zpomalil na zhruba pět procent.Pivovary, které se obávaly nedostatku chmele, podepisovaly tří až pětileté kontrakty se zemědělci, kteří v reakci na tyto smlouvy a vysoké ceny zvyšovaly výsadbu. Osetá plocha chmelem se za posledních pět let téměř zdvojnásobila. Výsledkem toho jsou však nadměrné dodávky na trhy. Tento vývoj v USA, které jsou největším trhem pro řemeslné pivovary, již ovlivňuje i některé mezinárodní trhy a má dopad na ceny.Růst produkce a pokles poptávky také způsobily zvýšení zásob, které podle amerického ministerstva zemědělství v září činily rekordních 98 milionů liber . Pěstitelé a obchodníci měli na celkových zásobách rekordní podíl 65 procent. Navzdory přebytku nabídky zemědělci, kteří v reakci na silnou poptávku investovali do expanze svých operací a potřebují splácet bankovní půjčky , plánují osadit zhruba 1500 nových akrů (607 hektarů).Na letošní chmelové konferenci zástupce mezinárodního obchodníka s chmelem Barth-Haas Group Alex Barth pěstitelům řekl, aby nesázeli další chmel, protože USA mají dostatek osázených ploch. Někteří obchodníci ale sázejí na nové typy piva, které potřebují více chmele, což by opět mohlo zvýšit poptávku. Například New England IPA potřebuje šestkrát více chmele než běžná svrchně kvašená piva IPA.