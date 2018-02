Je čas na taktický odklon od akcií?

Investor Jeremy Grantham je dobře známým medvědem, který během euforického ledna predikoval, že americký akciový trh si v první polovině letošního roku projde prudkým růstem, po kterém ovšem přijde kolaps. Investor a ekonom Gavyn Davies se podle posledního příspěvku na Financial Times domnívá, že současný vývoj na trzích může být ochutnávkou toho, jak by popsaný vývoj mohl skutečně vypadat.



Index S&P 500 nabral na rychlosti v říjnu minulého roku, vrcholu dosáhl 26. ledna a poté oslabil o 9 %. Takový pokles smazal jen malou část celkových zisků realizovaných od poloviny roku 2016, ovšem výrazně zvýšil volatilitu na trhu. Tento minikolaps bezpochyby spustil vývoj v USA. Podle Daviese k němu přispěly technické faktory včetně vynucených prodejů u některých fondů. Nicméně „nelze ignorovat ani názory, že americká ekonomika již není k dalšímu posilování trhu tak vstřícná jako doposud“.





Poslední data z amerického trhu práce ukazují, že se zvýšilo tempo mzdového růstu, i když podle Daviese další měsíce pravděpodobně ukážou, že významný vliv tu měly sezónní a mimořádné faktory. Ekonomika se ale i tak pohybuje blízko plné zaměstnanosti a trhy jsou tedy právem nervózní z toho, jak se bude vyvíjet mzdová a cenová inflace . „Není žádný důvod domnívat se, že roste jádrová inflace a neexistuje okamžitá hrozba přestřelení inflačního cíle Fedu ve výši 2 %,“ píše ekonom. A dodává, že i když média hodně hovoří o inflační hrozbě a prudkém růstu výnosů vládních dluhopisů , pro centrální bankéře to v tuto chvíli pravděpodobně žádné zásadní téma není. Už proto, že na dluhopisových trzích došlo v podstatě jen k „normalizační inflační rizikové prémii“.Investoři jsou nervózní i z toho, že vedení Fedu zatím nejeví známky obav ze zvýšené volatility a rozhodně se nezdá, že by kvůli ní hodlalo změnit své plány na zvedání sazeb. Fed chce aktivním přístupem dosáhnout zpomalení tempa růstu a zastavit pokles nezaměstnanosti . Utahování je tak nevyhnutelným krokem. Podle některých názorů je současná vyšší volatilita dokonce přínosná, protože se díky ní jasně ukáže, že Fed investorům žádný záchranný kruh házet nehodlá. Alespoň ne v případě, že na trzích nedojde k prudkému kolapsu.„Řada odborníků tvrdí, že akcie jsou drahé. Soudí tak často na základě Shillerova PE, ale podle mého názoru podobné argumenty investorům ku prospěchu nikdy moc nebyly, snad s výjimkou těch opravdu dlouhodobých,“ zmiňuje Davies. A dodává, že ekonometrický model jeho společnosti Fulcrum AM, který je založen nejen na valuacích, ale i na řadě dalších proměnných, které chování trhu ovlivňují, nadále dává základ k optimismu.A i když se model může mýlit, „stále nejsou patrné známky recese v oblasti korporátních zisků, která obvykle spouští medvědí trh“. Pokles nezaměstnanosti v USA ale na druhou stranu zvyšuje inflační riziko a Davies se domnívá, že současný růst volatility je důvodem pro „taktické snížení váhy rizikových aktiv“.Zdroj: FT