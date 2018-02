Páteční obchodní seance 16. 2. 2018

Pátek 16. 2. 2018 ---------------------------------*

USA: DJIA (+1,23 %), S&P500 (+1,21 %) a NASDAQ (+1,58 %).

Evropa: DAX (+0,06 %), CAC40 (+1,11 %), FTSE 100 (+0,29 %).

Japonsko: Nikkei 225 (+1,19 %).

Makroekonomický kalendář

CZK: (09:00) – HDP za 4Q 2017

USA: (14:30) – Nově zahájené stavy domů a stavební povolenky

USA: (16:00) – Spotřebitelská důvěra

USA: (19:00) – Týdenní změna počtu aktivních ropných věží dle Baker Hughs

Čtvrteční seance přinesla další růst zámořských akcií a další výplach na americkém dolaru, který se v případě dolarového indexu dokonce už dostal pod minima ze začátku února. Přestože se tedy fundament v USA nijak výrazně nezhoršuje a americké sazby dokonce rostou rychleji než evropské, dolar se navrací do klesajícího trendu z minulých měsíců a znovu slábne na většině měnových párů. I dnes zatím vypadají finanční trhy klidně, což by mohla být pro USD opět špatná zpráva. Dnes se dočkáme dat z amerického trhu bydlení, spotřebitelské důvěry a týdenní změny počtu aktivních ropných věží dle Baker Hughs. Čínské trhy mají opět svátek a jsou zavřené. Japonské trhy rostou pod zprávou o druhém znovuzvolení guvernéra Bank of Japan Haruhika Kurody. Evropa dnes otevře v zeleném.

Výsledková sezóna 4Q 2017 - Coca-Cola Company (KO)

