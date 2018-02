Summary: Zlepšenou náladu trhů podpořila i trojice pozitivních výsledků

Cisco Systems: Třetici dnešních výsledků otevíráme na pozitivní notu. Globální lídr na poli síťových prvků uzavřel kvartál s tržbami ve výši 12 mld. USD (+3 % yoy), čímž splnil tržní konsensus. Hrubá marže však dopadla nad očekávání dobře, když se po rozšíření o 60 bps yoy usadila na hodnotě 64,7 % (predikce 63,3 %). Spolu s kontrolou hlavní provozní nákladové položky (marketing a prodej) se tak čistý zisk na akcii vyhoupl meziročně o 10 % na 0,63 USD překonávaje konsensus o 4 centy.



Hlavní kladnou zprávou je ale výkon nejdůležitějšího segmentu, tedy prodeje switchů a fyzických síťových prvků. Tržby se tady opět vracejí k růstu díky zájmu o produkt Catalyst 9K. I když se posílení o 2 % yoy možná nezdá jako takový úspěch, je nutno vzít v potaz, že v předešlých výsledcích jsme pozorovali 4% yoy pokles a předtím až 9%. Třešničkou na dortu je fakt, že s tímto produktem si zákazníci povinně kupují i software od Cisco. Zdvižené obočí však způsobuje segment Security (softwarová zabezpečení), jenž nás v předešlých výsledcích potěšil 8% yoy růstem, jenž se nyní zmenšil na +6 % yoy. Jelikož je tato část produktového portfolia hlavním příslibem pro budoucí růst, je její ostré tempo nesmírně důležité. Segment poskytovaných služeb si nadále vykračuje rozvážným 2% yoy tempem směrem vzhůru. Musíme však poukázat na opětovný (sedmý v řadě) pokles objednávek v této produktové linii a to o 5 % yoy.



Výhled pro příští čtvrtletí vesměs souhlasí s názorem trhu. Tržby v okolí 12,4 mld. USD a hrubá marže 63,5 % splňují predikce do puntíku. To samé můžeme říci o čistém zisku na akcii na úrovni 0,53 USD. Efektivní daňová sazba pro fiskální rok 2019 je managementem odhadována na 20 % (a 21 % pro zbytek tohoto fiskálního roku) proti současným 22 %. Jedná se tedy jen o mírné zlepšení.



Akcie Cisco odpovídají na výsledky 3% růstem.

Applied Materials

Applied Materials, výrobce zařízení nutných pro výrobu polovodičů a displejů, se nadále veze na vlně polovodičového cyklu. Tržby si sáhly na 4,2 mld. USD (+30 % yoy), čímž se jim podařilo překročit konsensus o 4,1 mld. USD. Hrubá marže je nadále relativně stabilní a drží se mezi 46 až 47 %. Konkrétně v předešlém kvartálu se usadila na 46,7 % (+50 bps qoq; +130 bps yoy). To by naznačovalo zdravé tržní prostředí, které netrpí deflačními tlaky. Čistý zisk na akcii dosáhl 1,06 USD (+60 % yoy) s konsensem posazeným jen na 0,98 USD.

Po zaváhání, jehož svědky jsme byli při analýze předešlých výsledků, se nyní divize polovodičů vrací na správnou cestu s téměř 20% qoq růstem na 2,9 mld. USD. Podsegment DRAM, jenž byl v předešlém kvartálu jasnou brzdou, se nyní přesunul do čela pelotonu a mezikvartálně posiluje o dechberoucích 140 %. Z toho můžeme usuzovat, že výrobci DRAM značně navyšují svoje kapitálové výdaje a investují do rozšiřování výrobních kapacit. Také nevolatilní paměť (flash, NAND) si značně polepšila a vrací se k růstu, konkrétně o 15 % qoq. Logické čipy pokračují ve svém poklidném tempu a k tržbám přihazují 9 % qoq. Výsledkem je, že jediný podsegment trpící poklesem tržeb, byl Foundry (standardní integrované obvody) s 20% qoq skluzem. Co nás zamrzelo, byl slabší výsledek divize displejů. Meziročně se díváme jen na 8% navýšení tržeb a mezikvartálně o 30% propad.

Výhled managementu je nicméně nadále pozitivní ve všech ohledech. Sekulární trendy v podobě umělé inteligence, Internet of Things a samořídících automobilů skombinované s dobrými makroekonomickými trendy by se měly projevit v rostoucí poptávce po komplexnějších a kapitálově náročnějších čipech. Kapitálové výdaje do výroby čipů by měly v letech 2018 a 2019 dosáhnout 100 mld. USD (2017+2018 = 90 mld. USD). Management také potvrdil 30% roční růst tržeb v displejové divizi ke konci roku 2018. Toto číslo při tom zohledňuje možné zpomalení v globální výrobě OLED displejů.

Odvaha managementu se zrcadlí ve štědrém odměňování akcionářů. Zdvojnásobení čtvrtletní dividendy z 0,10 na 0,20 USD je doprovázeno dalším odkupem zpětných akcií ve výši 6 mld. USD. V kombinaci s již běžícím odkupem ve výši 2,8 mld. USD tak v příštích dvou letech Applied Materials vrátí akcionářům 85 % a 98 % volného cashflow.



Akcie přešly pozitivní výsledky bez povšimnutí a drží se včerejší zavírací ceny.

Airbus

Airbus, věčný rival amerického Boeingu, ukončil předešlý kvartál s tržbami ve výši 23,8 mld. EUR, což bylo v podstatě v souladu s výkonem předešlého roku i v linii tržního konsensu. Níže ve výsledovce to však již začíná být mnohem zajímavější. Provozní zisk se vyškrábal vzhůru o 60 % yoy na hodnotu 2,5 mld. EUR, přičemž predikce směřovaly ke 2,2 mld. EUR. Marže se díky tomu rozšířila o 380 bps yoy na 10,3 %. Abstrahujeme-li od jednorázových položek, dostáváme se k čistému zisku na akcii na úrovni 2,29 EUR (+70 % yoy) s konsensem udávajícím jenom 1,85 EUR. Díky mohutnému provoznímu cashflow jsme se dočkali překvapivě dobrého výsledku i ve volném cashflow. Po odečtení vlivu divestic, akvizic a zákaznických úvěrů přesáhla tato položka konsensus o 1,6 mld. EUR, čímž činí 6,3 mld. EUR.

Co do tržeb trpěla nejvíce divize helikoptér, která meziročně ubrala 13 % kvůli horšímu produktovému mixu. Restrukturalizace tohoto byznysu však přináší své ovoce a marže se tak rozšiřuje o 200 bps yoy na 8,3 %. Divize Defense & Space (armádní letadla a satelity) ubrala na tržbách 2 % yoy a na marži 100 bps yoy. I tady je však jedno do očí bijící pozitivum. Dlouhodobě problémový projekt letadel A400M (viz foto), jenž ze společnosti odsával značnou část hotovosti kvůli vývoji a prodlevám, byl nanovo projednán s klienty. Výsledkem je sice jednorázová rezervní položka 1,3 mld. EUR avšak také výrazné snížení budoucích rizik. Hlavní produktová linie komerčních letadel si podržela zdravý 3% yoy růst tržeb a rozšířila provozní marži o 550 bps yoy na 11 %. Celkový počet doručených letadel za rok 2017 se vyšplhal na rekordních 718 kusů.



V tomto roce počítá management s doručením cca 800 letadel, provozním ziskem 5,1 mld. EUR a volným cashflow 2,9 mld. EUR. Konsensus trhu se při tom upíral jen k 5,04 mld. EURprovozního zisku a 2,33 mld. EUR volného cashflow.



Silný cashflow, upokojení situace ohledně letadel A400M a pozitivní výhled poskytli investorům dostatek důvodů k tomu, aby dnes vynesli akcie Airbus vzhůru o 11 %.