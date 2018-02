33 milionů samořídících aut v roce 2040 a investiční sázky na ně

Navigant Research se zabývá stejnou otázkou, jakou zřejmě řeší řada dalších, včetně mnoha investorů – které společnosti nakonec stanou v čele pelotonu upalujícím za samořídícími automobily. Já sám ve svých příspěvcích občas poukazuji na možné kandidáty na vítěze a dnes bych se chtěl věnovat právě těm od Navigant Research.



Firma poukazuje na to, že v minulém roce se řada společností posunula od výzkumu a vývoje systému pro autonomní řízení k první fázi výroby a testů. Navigant tvrdí, že posunu k autonomním vozům budou nahrávat „rostoucí obavy z nepozornosti řidičů na silnicích“ a posun směrem k „poskytování služeb mobility“. Autonomie aut by pak byla svým způsobem revolucí a existující společnosti se tak formují do různých aliancí, protože jejich vlastní zdroje na tuto změnu nestačí.



Navigant Research vybral devatenáct firem/aliancí a hodnotil je podle řady parametrů. Mezi ty hlavní patří jejich vize v oblasti autonomie, schopnost uvést produkt na trh, výrobní strategie, současné technologie, výrobkové portfolio, marketing, distribuce, spolehlivost produktů a podobně. Výsledkem je následující žebříček:

1. GM

2. Waymo

3. Daimler-Bosch

4. Ford

5. Volkswagen Group

6. BMW-Intel-FCA

7. Aptiv

8. Renault-Nissan Alliance

9. Volvo-Autoliv-Ericsson-Zenuity

10. PSA



IHS Markit očekává, že v roce 2040 bude globální silnice brázdit 33 milionů autonomních vozů. Výše uvedené naznačuje, že slušnou startovní pozici by při snaze dosáhnout dominance na tomto trhu měl mít GM. Jak ukazuje následující tabulka, firmě za posledních pět let klesaly tržby v průměru o necelé procento ročně, výrazně se ale zvýšily ziskové marže a provozní tok hotovosti rostl v průměru o 10 % ročně. Investice sice rostly také, ale volný tok hotovosti se i přesto díky růstu ziskovosti a provozního cash flow zvedlo z 5 miliard dolarů v roce 2013 na necelých 9 miliard dolarů v roce 2017:

Zdroj: Morningstar



Tržní kapitalizace GM se nyní pohybuje kolem 59 miliard dolarů. Pokud by firma dokázala i nadále generovat svým akcionářům 9 miliard dolarů ročně bez jakéhokoliv růstu, tak současná hodnota tohoto toku hotovosti dosahuje 79 miliard dolarů a nachází se tudíž vysoko nad kapitalizací. Trh je tedy ohledně objemu peněz, které firma akcionářům vydělá, mnohem skeptičtější. A je pravda, že tok hotovosti roku 2017 byl hodně nakopnut pracovním kapitálem. V neposlední řadě tu také hovoříme o společnosti, která je hodně (podle mne příliš) zadlužená.



Pokud by hodnotově – rizikový profil GM investorovi při hledání sázek na autonomii nevyhovoval, druhé na ráně je podle uvedeného žebříčku Waymo. To jako projekt/divize Alphabetu podle svých vlastních slov vyvíjí „nejzkušenějšího řidiče na světě“. Podle Fool.com za sebou má nejvíce autonomních testovaných hodin (více než 4 miliony). Z toho bylo posledního 1 milionu dosaženo během 6 měsíců, zatímco první milion byl posbírán během šesti let. Věci tedy nabírají na dynamice. Vozy Wayma prý také mají nejmenší počet případů, kdy řidič musel převzít řízení do svých rukou.