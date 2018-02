IEA: Těžba ropy letos zřejmě poroste rychleji než poptávka

Růst celosvětové těžby ropy, za kterým stojí zejména Spojené státy, bude v letošním roce pravděpodobně rychlejší než růst poptávky. V pravidelné měsíční zprávě o situaci na trhu s ropou to dnes uvedla Mezinárodní agentura pro energii (IEA). Upozornila také, že Spojené státy by díky rychlému růstu těžby mohly ještě letos vystřídat Rusko na postu největšího producenta ropy na světě.



IEA dnes zvýšila odhad letošního růstu poptávky po ropě na 1,4 milionu barelů denně z dosud předpokládaných 1,3 milionu barelů denně. Reagovala tak mimo jiné na lednové zlepšení vyhlídek světové ekonomiky, které zveřejnil Mezinárodní měnový fond (MMF). Růst těžby ropy by měl i navzdory zvýšení prognózy ale zpomalit z loňských 1,6 milionu barelů denně.





Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) se nyní ve spolupráci s Ruskem a několika dalšími těžařskými státy snaží podpořit ceny suroviny omezením dodávek na trh. Jejich snahu však podkopává rostoucí těžba ve Spojených státech.Údaje americké vlády z konce ledna ukázaly, že těžba ropy v USA v listopadu poprvé od roku 1970 pokořila hranici deseti milionů barelů denně. IEA dnes uvedla, že Spojené státy brzy překonají v těžbě ropy Saúdskou Arábii. "Do konce letošního roku by mohly předstihnout i Rusko a stát se světovou jedničkou," dodala agentura.Podle odhadů amerického Úřadu pro energetické informace (EIA) by těžba ropy v USA mohla do konce letošního roku dosáhnout 11 milionů barelů denně. Těžba ropy v Rusku se loni zvýšila asi o 0,2 procenta na třicetileté maximum 10,98 milionu barelů denně.Cena severomořské ropy Brent se minulý měsíc poprvé za tři roky dostala nad hranici 70 dolarů za barel. Od té doby ale klesla a dnes kolem 13:00 SEČ se pohybovala kolem 62,5 USD . K poklesu ceny přispěly mimo jiné obavy z dalšího růstu těžby v USA.