Dlužníků v ČR stále přibývá. Půl milionu lidí má tři a více exekucí

Lidí s exekucemi v Česku dlouhodobě přibývá. Loni jich bylo o 31 tisíc více než v roce 2016. Exekuci má téměř desetina Čechů a Češek ve věku nad 15 let. Vyplývá to z nově zveřejněných údajů v Mapě exekucí.

Počet lidí v exekuci narostl za minulý rok o 3,4 procenta na 863 tisíc, což je téměř desetina obyvatel ve věku nad 15 let. Největší nárůst zaznamenali statistici v Karlovarské, Ústeckém a Středočeském kraji.

Téměř půl milionu lidí má tři a více exekucí. Na zhruba 150 tisíc občanů je pak vypsáno více než deset exekucí. Právě cyklení dluhů stojí podle odborníků za nárůstem exekucí.

"Skutečný problém pro Českou republiku představuje vícečetnost exekucí. Rozhodli jsme se proto tento ukazatel spolu s novými daty za rok 2017 do mapy zahrnout. Jen meziroční nárůst počtu osob s 10 a více exekucemi je 3,9 procenta, to je dalších 6 tisíc lidí v neřešitelné životní situaci jen za uplynulý rok," uvedl Radek Hábl, autor projektu.

Průměrný věk dlužníka je 44 let, drtivá většina je v produktivním věku. Stále však přibývá seniorů nad 65 let v exekuci, loni jejich počet přesáhl 61 tisíc. Roste také počet nejmladších dlužníků. Lidí ve věku 14 až 18 let s exekucemi je téměř pět tisíc.

Až 90 procent exekucí je však podle statistiků nevymahatelných. Údaje představila na tiskové konferenci a stránce Mapa exekucí Otevřená společnost, která se předlužení Česka dlouhodobě věnuje. Řešením může být podle odborníků i novela insolvenčního zákona, která je v současnosti v prvním čtění ve Sněmovně.

