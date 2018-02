Výhled na tento týden: Trh se zaměří na dění na dluhopisových trzích, výsledkovou sezónu a makroekonomická data.

Volatilita na výnosech amerických desetiletých státních dluhopisů přináší nervozitu na riziková aktiva. Výsledková sezóna se přehoupne do poslední čtvrtiny, a tudíž by již neměla vybočit z pozitivního trendu. Nicméně síla zveřejňovaných čísel by na celkový trh neměla mít výraznější vliv. Z makrodat se bude úzce sledovat spotřebitelská inflace v USA (středa), která může více napovědět o budoucí měnové politice Fedu. Nelze vyloučit nadále zvýšenou volatilitu s možným prodejním tlakem, a proto zůstáváme velmi opatrní.

Ve čtvrtek 15.2. proběhne mimořádná valná hromada Fortuny. Hlavním bodem bude hlasování o stažení akcií společnosti z veřejného obchodování. Očekáváme, že tento bod bude schválen. Jednalo by se o další krok po ukončení současně probíhající dobrovolné nabídky na akcie společnosti.



Z makroekonomického výhledu se v USA zaměříme na středeční spotřebitelskou inflaci CPI (oček. 0,4 po 0,1 % m/m), maloobchodní tržby (oček. 0,3 po 0,4 % m/m), čtvrteční průmyslovou produkci (oček. 0,2 po 0,9 % m/m) a páteční index spotřebitelského sentimentu univerzity v Michiganu (oček. 95,5 po 95,7 bodech). V Německu budeme sledovat ve středu HDP za 4Q17 (oček. 3,0 po 3,8 % r/r).

Více zpráv k tématu akciový výhled