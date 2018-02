Odepisování a postupování pohledávek

Postoupení pohledávky se účtuje do nákladů na účet 546 - Odpis pohledávek, s rozlišením daňově uznatelné a neuznatelné části na příslušnou analytiku. Příjem z postoupení účetní jednotka zaúčtuje analogicky jako výnos na účet 646 - Výnosy z odepsaných pohledávek. Při postoupení se zruší případné opravné položky a daňově uznatelným nákladem bude jmenovitá hodnota pohledávky (popř. pořizovací cena pohledávky, pokud byla nabyta postoupením) do výše příjmů z prodeje zvýšená o rozpuštěnou opravnou daňovou položku vytvořenou dle zákona o rezervách.

Dle nového občanského zákoníku lze postoupit pohledávku nebo její část, přičemž při postoupení přechází i příslušenství a zajištění pohledávky. Je možné postoupit i soubor pohledávek, pokud je takový soubor dostatečně určen, např. jedná-li se o pohledávky určitého druhu vznikající v určitém časovém období. Postupitel ručí postupníkovi za dobytnost pohledávky v době postoupení až do výše přijaté úplaty s úroky, toto však nebude platit v případě, kdy postupník věděl, že pohledávka je budoucí, nejistá, nedobytná. Na druhé straně postupitel neodpovídá za dobytnost postoupené pohledávky, stala-li se nedobytnou až po postoupení, a to buď náhodou, nebo nedopatřením postupníka (např. ji bezodkladně po splatnosti nevymáhá).

K odpisu pohledávky se přistupuje, pokud u pohledávky došlo k trvalému snížení hodnoty. Takové posouzení souvisí s účetní zásadou opatrnosti, účetní jednotka by měla změnu hodnoty zohlednit minimálně jednou ročně, a to při sestavení účetní závěrky.

S problematickými a neuhrazenými pohledávkami po splatnosti se může setkat každá účetní jednotka. Jaký je účetní postup při odpisu pohledávky a jejím postoupení, a na co by podnik neměl zapomenout?

